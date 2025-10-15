Azamgarh News: बैंक में तीन ग्राहकों के खाते से बिना सहमति निकाले गए लगभग 26 लाख रुपए, मचा हड़कंप

Azamgarh News: इंडसइंड बैंक की सिविल लाइंस शाखा में 25.77 लाख रुपये के गबन का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बैंक के सेवा वितरण प्रबंधक दीनदयाल उपाध्याय पर तीन ग्राहकों के खातों से उनकी सहमति के बिना धनराशि निकालने का आरोप लगा है। मामले में शाखा प्रबंधक उमाकांत यादव की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने दीनदयाल उपाध्याय और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।