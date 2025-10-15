Azamgarh News: बैंक में तीन ग्राहकों के खाते से बिना सहमति निकाले गए लगभग 26 लाख रुपए, मचा हड़कंप

Azamgarh news,Pic- Patrika
Azamgarh News: इंडसइंड बैंक की सिविल लाइंस शाखा में 25.77 लाख रुपये के गबन का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बैंक के सेवा वितरण प्रबंधक दीनदयाल उपाध्याय पर तीन ग्राहकों के खातों से उनकी सहमति के बिना धनराशि निकालने का आरोप लगा है। मामले में शाखा प्रबंधक उमाकांत यादव की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने दीनदयाल उपाध्याय और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार, 15 सितंबर को बैंक के दो ग्राहक—जगदीश यादव और बृजेश सैनी—तथा 17 सितंबर को श्रीमती गुंजन गोयल के पति अश्विनी गोयल ने खातों से धनराशि गायब होने की शिकायत दर्ज कराई थी। इन ग्राहकों के खातों से क्रमशः 4 लाख, 12.77 लाख और 9 लाख रुपये गबन किए जाने की बात सामने आई है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए बैंक प्रबंधन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दीनदयाल उपाध्याय को 16 सितंबर को निलंबित कर दिया। बताया जा रहा है कि वह 12 सितंबर से ड्यूटी पर नहीं आए हैं और उनका कोई पता नहीं चल पा रहा है।
बैंक ने आंतरिक जांच शुरू कर दी है और पुलिस से मामले की गहन जांच की मांग की है। शाखा प्रबंधक उमाकांत यादव ने कहा कि बैंक जांच में पूर्ण सहयोग करेगा और सभी आवश्यक दस्तावेज पुलिस को उपलब्ध कराएगा।
वहीं, कोतवाली पुलिस ने आरोपी दीनदयाल उपाध्याय पुत्र अमरनाथ उपाध्याय निवासी मुस्तफाबाद जहानागंज, अजीजाबाद (जहानागंज) के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।
