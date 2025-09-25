Azamgarh News: 7 वर्षीय हत्या के आरोपी दो सगे भाइयों का पुलिस ने किया एनकाउंटर

Azamgarh Crime: आज़मगढ़ जिले के सिधारी थाना क्षेत्र में सात साल के बच्चे की हत्या से सनसनी फैल गई। पुलिस ने आरोपियों शैलेंद्र कुमार निगम उर्फ मंटू और उसके भाई राजा निगम को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। दोनों के पैरों में गोली लगी है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
सिधारी के पठान टोला निवासी मुकर्रम का बेटा साहेब आलम (7 वर्ष) बुधवार शाम घर के बाहर खेलते समय लापता हो गया था। परिजनों ने रात में ही थाने पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दी, लेकिन पुलिस ने 24 घंटे बाद कार्रवाई की बात कही। गुरुवार सुबह बच्चे का शव पड़ोसी शैलेंद्र निगम के घर के गेट पर लगे पेड़ से टंगी बोरी में मिला। बोरी से बच्चे का हाथ बाहर निकला हुआ था।
शव मिलने के बाद इलाके में आक्रोश फैल गया। गुस्साए लोगों ने आरोपी के घर को आग लगाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया। मौके पर 18 थानों की फोर्स, पीएसी और करीब 100 पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए।
परिजनों ने शैलेंद्र और राजा निगम पर हत्या का आरोप लगाया है। मृतक की मां जास्मीन खातून ने बताया कि शैलेंद्र उनके बेटे को बहुत दुलार करता था और उसी भरोसे के चलते बच्चा उसके साथ चला गया। परिजनों का कहना है कि पड़ोसी परिवार ने मिलकर बच्चे को चाकू से गोदकर निर्मम हत्या की।
पुलिस के अनुसार गुरुवार सुबह फिरौती के लिए एक कॉल आने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद नंबर को ट्रेस किया जा रहा था। तभी बच्चे का शव बोरी में मिला। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश तेज की। देर शाम सिधारी थाना क्षेत्र के इटौरा के पास डेंटल कॉलेज के समीप शैलेंद्र और राजा से मुठभेड़ हुई। आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग की, जवाबी कार्रवाई में दोनों को गोली लगी।
एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। परिजनों और स्थानीय लोगों के गुस्से को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात है।