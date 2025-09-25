Azamgarh News: 7 वर्षीय हत्या के आरोपी दो सगे भाइयों का पुलिस ने किया एनकाउंटर

सिधारी के पठान टोला निवासी मुकर्रम का बेटा साहेब आलम (7 वर्ष) बुधवार शाम घर के बाहर खेलते समय लापता हो गया था। परिजनों ने रात में ही थाने पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दी, लेकिन पुलिस ने 24 घंटे बाद कार्रवाई की बात कही। गुरुवार सुबह बच्चे का शव पड़ोसी शैलेंद्र निगम के घर के गेट पर लगे पेड़ से टंगी बोरी में मिला। बोरी से बच्चे का हाथ बाहर निकला हुआ था।