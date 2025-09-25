Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

आजमगढ़

Azamgarh News: 7 वर्षीय हत्या के आरोपी दो सगे भाइयों का पुलिस ने किया एनकाउंटर

सिधारी थाना क्षेत्र में सात साल के बच्चे की हत्या से सनसनी फैल गई। पुलिस ने आरोपियों शैलेंद्र कुमार निगम उर्फ मंटू और उसके भाई राजा निगम को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। दोनों के पैरों में गोली लगी है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

आजमगढ़

Abhishek Singh

Sep 25, 2025

Breaking News: आज की ताज़ा खबरें

Azamgarh Crime: आज़मगढ़ जिले के सिधारी थाना क्षेत्र में सात साल के बच्चे की हत्या से सनसनी फैल गई। पुलिस ने आरोपियों शैलेंद्र कुमार निगम उर्फ मंटू और उसके भाई राजा निगम को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। दोनों के पैरों में गोली लगी है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

घटना का विवरण

सिधारी के पठान टोला निवासी मुकर्रम का बेटा साहेब आलम (7 वर्ष) बुधवार शाम घर के बाहर खेलते समय लापता हो गया था। परिजनों ने रात में ही थाने पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दी, लेकिन पुलिस ने 24 घंटे बाद कार्रवाई की बात कही। गुरुवार सुबह बच्चे का शव पड़ोसी शैलेंद्र निगम के घर के गेट पर लगे पेड़ से टंगी बोरी में मिला। बोरी से बच्चे का हाथ बाहर निकला हुआ था।

शव मिलने के बाद इलाके में आक्रोश फैल गया। गुस्साए लोगों ने आरोपी के घर को आग लगाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया। मौके पर 18 थानों की फोर्स, पीएसी और करीब 100 पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए।

मृतक के परिवार का आरोप

परिजनों ने शैलेंद्र और राजा निगम पर हत्या का आरोप लगाया है। मृतक की मां जास्मीन खातून ने बताया कि शैलेंद्र उनके बेटे को बहुत दुलार करता था और उसी भरोसे के चलते बच्चा उसके साथ चला गया। परिजनों का कहना है कि पड़ोसी परिवार ने मिलकर बच्चे को चाकू से गोदकर निर्मम हत्या की।

पुलिस कार्रवाई

पुलिस के अनुसार गुरुवार सुबह फिरौती के लिए एक कॉल आने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद नंबर को ट्रेस किया जा रहा था। तभी बच्चे का शव बोरी में मिला। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश तेज की। देर शाम सिधारी थाना क्षेत्र के इटौरा के पास डेंटल कॉलेज के समीप शैलेंद्र और राजा से मुठभेड़ हुई। आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग की, जवाबी कार्रवाई में दोनों को गोली लगी।

एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। परिजनों और स्थानीय लोगों के गुस्से को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

25 Sept 2025 10:26 pm

Published on:

25 Sept 2025 10:25 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Azamgarh / Azamgarh News: 7 वर्षीय हत्या के आरोपी दो सगे भाइयों का पुलिस ने किया एनकाउंटर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.