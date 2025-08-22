Azamgarh News: आजमगढ़ में लगे सांसद और विधायक के लापता होने के पोस्टर,खराब सड़कों पर भड़के लोग

स्थानीय लोगों का कहना है कि कजराकोल और लाहिडीह मार्ग की जर्जर स्थिति के कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं। सड़क मरम्मत और निर्माण की मांग लंबे समय से की जा रही है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे नाराज ग्रामीणों ने सांसद और विधायक की गुमशुदगी दर्शाते हुए पोस्टर चस्पा कर विरोध जताया।