Azamgarh News: आजमगढ़ में लगे सांसद और विधायक के लापता होने के पोस्टर,खराब सड़कों पर भड़के लोग

Azamgarh News: आजमगढ़ के निजामाबाद बाजार में समाजवादी पार्टी के सांसद दरोगा प्रसाद सरोज और विधायक आलमबदी आजमी के लापता होने के पोस्टर लगाए जाने से हड़कंप मच गया है। पोस्टरों में दोनों जनप्रतिनिधियों पर क्षेत्र की उपेक्षा का आरोप लगाया गया है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि कजराकोल और लाहिडीह मार्ग की जर्जर स्थिति के कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं। सड़क मरम्मत और निर्माण की मांग लंबे समय से की जा रही है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे नाराज ग्रामीणों ने सांसद और विधायक की गुमशुदगी दर्शाते हुए पोस्टर चस्पा कर विरोध जताया।
इधर, विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए सपा विधायक आलमबदी आजमी के प्रतिनिधि ने सफाई दी है। उनका कहना है कि सड़क निर्माण का प्रस्ताव प्रमुख सचिव को भेजा जा चुका है और आश्वासन मिला है कि आगामी सत्र में निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा।