Azamgarh News: अखिलेश के गुणगान के गाने नाचने पर प्रधानाध्यापक निलंबित, AD Basic की संस्तुति पर BSA का एक्शन

Azamgarh : आज़मगढ़ जिले के कोयलसा ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय मगरुपुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। वीडियो में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम के दौरान देशभक्ति गीतों की जगह समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने वाले गाने बजते दिखे। इन्हीं गीतों पर स्कूली बच्चे नृत्य करते नजर आए, जबकि विद्यालय के सहायक अध्यापक सुनील यादव तालियां बजाकर उन्हें उत्साहित कर रहे थे।
वीडियो सामने आने के बाद मामला तूल पकड़ गया। भाजपा जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह ने इस घटना पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि स्वतंत्रता दिवस का संदेश राष्ट्रप्रेम और सम्मान का होता है, लेकिन विद्यालय परिसर में राजनीतिक प्रचार करना पर्व की गरिमा को ठेस पहुंचाना है। उन्होंने जिलाधिकारी से शिकायत दर्ज कराते हुए संबंधित अध्यापक पर सख्त कार्रवाई की मांग की।
मामले को गंभीरता से लेते हुए एडी बेसिक मनोज कुमार मिश्रा ने सहायक अध्यापक सुनील यादव को निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया। इसके बाद बीएसए राजीव पाठक ने तत्काल प्रभाव से निलंबन की कार्रवाई पूरी कर दी। साथ ही पूरे प्रकरण की जांच की जिम्मेदारी खंड शिक्षा अधिकारी कोयलसा को सौंपी गई है। बीएसए ने स्पष्ट किया कि जांच रिपोर्ट मिलने के बाद दोषियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी।