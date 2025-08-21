Azamgarh News: अखिलेश के गुणगान के गाने नाचने पर प्रधानाध्यापक निलंबित, AD Basic की संस्तुति पर BSA का एक्शन

मामले को गंभीरता से लेते हुए एडी बेसिक मनोज कुमार मिश्रा ने सहायक अध्यापक सुनील यादव को निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया। इसके बाद बीएसए राजीव पाठक ने तत्काल प्रभाव से निलंबन की कार्रवाई पूरी कर दी। साथ ही पूरे प्रकरण की जांच की जिम्मेदारी खंड शिक्षा अधिकारी कोयलसा को सौंपी गई है। बीएसए ने स्पष्ट किया कि जांच रिपोर्ट मिलने के बाद दोषियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी।