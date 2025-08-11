11 अगस्त 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

आजमगढ़

Azamgarh News: आजमगढ़ मंडल में खुलेगा क्षेत्रीय उच्च शिक्षा कार्यालय, शिक्षकों को मिलेगी बड़ी राहत

राजकीय और निजी महाविद्यालयों के शिक्षकों को अब अपनी समस्याओं के समाधान के लिए वाराणसी या प्रयागराज के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। शासन ने प्रदेश के 10 मंडलों में क्षेत्रीय उच्च शिक्षा कार्यालय खोलने की अनुमति दे दी है, जिसमें आजमगढ़ मंडल भी शामिल है। इसके शुरू होने से आजमगढ़, मऊ और बलिया जनपद के सैकड़ों शिक्षकों और प्राचार्यों को सीधा लाभ मिलेगा।

आजमगढ़

Abhishek Singh

Aug 11, 2025

Azamgarh
Azamgarh news,Pic- Patrika

Education news: आजमगढ़ जिले के राजकीय और निजी महाविद्यालयों के शिक्षकों को अब अपनी समस्याओं के समाधान के लिए वाराणसी या प्रयागराज के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। शासन ने प्रदेश के 10 मंडलों में क्षेत्रीय उच्च शिक्षा कार्यालय खोलने की अनुमति दे दी है, जिसमें आजमगढ़ मंडल भी शामिल है। इसके शुरू होने से आजमगढ़, मऊ और बलिया जनपद के सैकड़ों शिक्षकों और प्राचार्यों को सीधा लाभ मिलेगा।

वर्तमान में महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय से 468 महाविद्यालय संबद्ध हैं, जिनमें 14 अनुदानित अशासकीय, 4 राजकीय और 450 स्व-वित्तपोषित महाविद्यालय शामिल हैं। अब तक इन महाविद्यालयों की निगरानी वाराणसी के क्षेत्रीय उच्च शिक्षा कार्यालय से होती थी, जिससे शिक्षकों को प्रशासनिक और शैक्षणिक कार्यों के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। कई बार आवश्यक कार्यों के लिए प्रयागराज तक दौड़भाग करनी पड़ती थी।

नए कार्यालय के खुलने से महाविद्यालयों और उच्च शिक्षा विभाग के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा। इससे न केवल शिक्षकों और प्राचार्यों को सुविधा मिलेगी, बल्कि शोध कार्यों को भी बढ़ावा मिलेगा। शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार से विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचेगा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

11 Aug 2025 07:53 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Azamgarh / Azamgarh News: आजमगढ़ मंडल में खुलेगा क्षेत्रीय उच्च शिक्षा कार्यालय, शिक्षकों को मिलेगी बड़ी राहत

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

India Vs Eng Test

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.