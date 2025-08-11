Azamgarh News: आजमगढ़ मंडल में खुलेगा क्षेत्रीय उच्च शिक्षा कार्यालय, शिक्षकों को मिलेगी बड़ी राहत

Education news: आजमगढ़ जिले के राजकीय और निजी महाविद्यालयों के शिक्षकों को अब अपनी समस्याओं के समाधान के लिए वाराणसी या प्रयागराज के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। शासन ने प्रदेश के 10 मंडलों में क्षेत्रीय उच्च शिक्षा कार्यालय खोलने की अनुमति दे दी है, जिसमें आजमगढ़ मंडल भी शामिल है। इसके शुरू होने से आजमगढ़, मऊ और बलिया जनपद के सैकड़ों शिक्षकों और प्राचार्यों को सीधा लाभ मिलेगा।
वर्तमान में महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय से 468 महाविद्यालय संबद्ध हैं, जिनमें 14 अनुदानित अशासकीय, 4 राजकीय और 450 स्व-वित्तपोषित महाविद्यालय शामिल हैं। अब तक इन महाविद्यालयों की निगरानी वाराणसी के क्षेत्रीय उच्च शिक्षा कार्यालय से होती थी, जिससे शिक्षकों को प्रशासनिक और शैक्षणिक कार्यों के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। कई बार आवश्यक कार्यों के लिए प्रयागराज तक दौड़भाग करनी पड़ती थी।
नए कार्यालय के खुलने से महाविद्यालयों और उच्च शिक्षा विभाग के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा। इससे न केवल शिक्षकों और प्राचार्यों को सुविधा मिलेगी, बल्कि शोध कार्यों को भी बढ़ावा मिलेगा। शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार से विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचेगा।