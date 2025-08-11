Azamgarh News: आजमगढ़ मंडल में खुलेगा क्षेत्रीय उच्च शिक्षा कार्यालय, शिक्षकों को मिलेगी बड़ी राहत

Education news: आजमगढ़ जिले के राजकीय और निजी महाविद्यालयों के शिक्षकों को अब अपनी समस्याओं के समाधान के लिए वाराणसी या प्रयागराज के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। शासन ने प्रदेश के 10 मंडलों में क्षेत्रीय उच्च शिक्षा कार्यालय खोलने की अनुमति दे दी है, जिसमें आजमगढ़ मंडल भी शामिल है। इसके शुरू होने से आजमगढ़, मऊ और बलिया जनपद के सैकड़ों शिक्षकों और प्राचार्यों को सीधा लाभ मिलेगा।