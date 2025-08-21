Azamgarh News: रिश्ते हुए तार तार, कलियुगी बेटे ने बंद कमरे में मां को गंडासे से काटा, मचा हड़कंप

Azamgarh Murder News: आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र के अचलीपुर गांव में गुरुवार सुबह जमीन के बंटवारे को लेकर हुए विवाद ने खूनी रूप ले लिया। गांव निवासी प्रणव कुमार ने अपनी ही मां विजयकांत पांडेय (55) पत्नी स्वर्गीय गोपाल पांडेय पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। गंभीर चोट लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई।