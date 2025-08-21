Azamgarh News: रिश्ते हुए तार तार, कलियुगी बेटे ने बंद कमरे में मां को गंडासे से काटा, मचा हड़कंप

Azamgarh Murder News: आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र के अचलीपुर गांव में गुरुवार सुबह जमीन के बंटवारे को लेकर हुए विवाद ने खूनी रूप ले लिया। गांव निवासी प्रणव कुमार ने अपनी ही मां विजयकांत पांडेय (55) पत्नी स्वर्गीय गोपाल पांडेय पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। गंभीर चोट लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
घटना की जानकारी मिलते ही गांव में अफरा-तफरी मच गई। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस दबिश दे रही है।
परिवारिक विवाद के चलते हुई इस घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है।