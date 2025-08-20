Azamgarh News: माहुल-पवई मार्ग पर सड़क हादसा, नीलगाय को बचाने में युवक की मौत, साथी गंभीर, मचा कोहराम

Azamgarh News: जनपद के पवई थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात माहुल-पवई मार्ग पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। बाइक से लौट रहे दो युवकों को बचाव के प्रयास में बड़ा हादसा झेलना पड़ा। इस दुर्घटना में 19 वर्षीय युवक की मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया।
जानकारी के मुताबिक, अहरौला थाना क्षेत्र के गुमकोठी गांव निवासी सर्वेश राजभर (19) अपने साथी लाला राजभर (21) के साथ बाइक से रामापुर बाजार गया था। देर रात लौटते समय शाहराजा गांव के मोड़ पर अचानक सड़क पर नीलगाय आ गई। उसे बचाने के प्रयास में सर्वेश ने बाइक से नियंत्रण खो दिया और दोनों युवक सड़क किनारे खाई में जा गिरे।
हादसे में सर्वेश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि लाला राजभर गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही स्वजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने सर्वेश के शव को घर ले जाकर महर्षि दुर्वासा धाम के घाट पर अंतिम संस्कार कर दिया। वहीं, घायल लाला को माहुल के अवध चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है।
बताया जा रहा है कि मृतक सर्वेश दो भाइयों में छोटा था और उसका बड़ा भाई फर्नीचर का कारोबार करता है। घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर है।