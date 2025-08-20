Azamgarh News: माहुल-पवई मार्ग पर सड़क हादसा, नीलगाय को बचाने में युवक की मौत, साथी गंभीर, मचा कोहराम

हादसे में सर्वेश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि लाला राजभर गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही स्वजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने सर्वेश के शव को घर ले जाकर महर्षि दुर्वासा धाम के घाट पर अंतिम संस्कार कर दिया। वहीं, घायल लाला को माहुल के अवध चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है।