Azamgarh News: आजमगढ़-बलिया के 189 वित्त पोषित सहायता प्राप्त विद्यालयों में अनियमित नियुक्तियों की SIT कर रही है जांच

इससे पहले बलिया जनपद के 44 स्कूलों में 179 शिक्षकों और कर्मचारियों की नियम विरुद्ध नियुक्ति के मामले में जांच चल रही थी। जांच के दायरे में कुल मिलाकर 32 वित्त पोषित सहायता प्राप्त विद्यालय और 12 संस्कृत माध्यमिक विद्यालय शामिल थे। जिनमें 4 प्रवक्ता, 80 सहायक अध्यापक, 4 लिपिक, 10 सहायक लिपिक और 81 परिचारक शामिल हैं। डीआईओएस बलिया ने इन अनियमित नियुक्तियों पर वेतन भुगतान भी रोक दिया था।