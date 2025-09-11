Azamgarh News: ससुर को चारो धाम कराने पहुंचे दामाद ने खुद को मारी गोली, एक आंख गायब

Azamgarh News: आजमगढ़ जिले के पवई थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां चंद्रशेखर पांडेय (35) ने अपने ससुराल में लाइसेंसी पिस्तौल से खुद को गोली मार ली। घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजन जब कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर गए, तो चंद्रशेखर लहूलुहान अवस्था में मिले। गोली कनपटी पर नहीं लगकर आंख पर लगी, जिससे उनकी एक आंख निकल गई। गंभीर रूप से घायल चंद्रशेखर को परिजन तुरंत लखनऊ के लिए रवाना कर दिया।
मिली जानकारी के अनुसार, मोहनपुर के रहने वाले धीरेंद्र तिवारी का गया जाने का कार्यक्रम था। इसी सिलसिले में उनका दामाद चंद्रशेखर पांडे अपने ससुराल आया था। लेकिन ससुराल में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इसके बाद चंद्रशेखर पांडेय ने कमरे में जाकर लाइसेंसी पिस्तौल से गोली चला दी। गोली की आवाज सुनते ही परिजन मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक चंद्रशेखर को लखनऊ के लिए रवाना किया जा चुका था।
पुलिस को इस संबंध में अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली है। वहीं, मामले की गंभीरता को देखते हुए पवई थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। परिजनों की मंशा और घटना के पीछे की वजह भी जांच का विषय बनी हुई है। घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई है।