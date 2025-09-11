Azamgarh News: ससुर को चारो धाम कराने पहुंचे दामाद ने खुद को मारी गोली, एक आंख गायब

Azamgarh News: आजमगढ़ जिले के पवई थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां चंद्रशेखर पांडेय (35) ने अपने ससुराल में लाइसेंसी पिस्तौल से खुद को गोली मार ली। घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजन जब कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर गए, तो चंद्रशेखर लहूलुहान अवस्था में मिले। गोली कनपटी पर नहीं लगकर आंख पर लगी, जिससे उनकी एक आंख निकल गई। गंभीर रूप से घायल चंद्रशेखर को परिजन तुरंत लखनऊ के लिए रवाना कर दिया।