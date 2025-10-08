Azamgarh News: एसपी डॉ. अनिल कुमार ने एक सब इंस्पेक्टर सहित दो पुलिसकर्मी निलंबित किए

जानकारी के अनुसार, महाराजगंज थाने में तैनात आरक्षी मुकेश कुमार को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के जनपद दौरे के दौरान ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के आरोप में निलंबित किया गया है। वीआईपी ड्यूटी पर तैनाती के बावजूद आरक्षी मुकेश ड्यूटी स्थल पर नहीं पहुंचे, जिसकी सूचना मिलने पर एसपी ने तत्काल प्रभाव से निलंबन का आदेश जारी कर दिया।