आजमगढ़

Azamgarh News: एसपी डॉ. अनिल कुमार ने एक सब इंस्पेक्टर सहित दो पुलिसकर्मी निलंबित किए

पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार ने विभागीय कार्यों में लापरवाही बरतने पर कड़ी कार्रवाई करते हुए एक सब इंस्पेक्टर और एक आरक्षी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

आजमगढ़

Abhishek Singh

Oct 08, 2025

Azamgarh Police: आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार ने विभागीय कार्यों में लापरवाही बरतने पर कड़ी कार्रवाई करते हुए एक सब इंस्पेक्टर और एक आरक्षी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। पदभार संभालने के बाद एसपी द्वारा यह पहली निलंबन कार्रवाई की गई है।

जानकारी के अनुसार, महाराजगंज थाने में तैनात आरक्षी मुकेश कुमार को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के जनपद दौरे के दौरान ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के आरोप में निलंबित किया गया है। वीआईपी ड्यूटी पर तैनाती के बावजूद आरक्षी मुकेश ड्यूटी स्थल पर नहीं पहुंचे, जिसकी सूचना मिलने पर एसपी ने तत्काल प्रभाव से निलंबन का आदेश जारी कर दिया।

वहीं, अहरौला थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर उदय शंकर तिवारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट में शपथ पत्र दाखिल करने में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित किया गया है। जांच में आरोप सही पाए जाने पर एसपी ने यह कार्रवाई की।

एसपी डॉ. अनिल कुमार ने स्पष्ट किया है कि विभागीय कार्यों में लापरवाही या अनुशासनहीनता किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिसकर्मियों को अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सजग और उत्तरदायी रहना होगा।

Published on:

08 Oct 2025 09:44 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Azamgarh / Azamgarh News: एसपी डॉ. अनिल कुमार ने एक सब इंस्पेक्टर सहित दो पुलिसकर्मी निलंबित किए

