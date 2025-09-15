Azamgarh News: सपा सांसद रमाकांत यादव को एक साल की सश्रम सजा, 3800 रुपए का जुर्माना भी

अभियोजन अधिकारी विपिन चंद्र भास्कर ने बताया कि 6 अप्रैल 2006 को सुबह करीब सात बजे रमाकांत यादव अपने लगभग 250 समर्थकों के साथ दीदारगंज थाने पहुंचे। वे थाना प्रभारी मधुप कुमार सिंह पर अपने एक समर्थक को छुड़ाने का दबाव बना रहे थे। थानाध्यक्ष ने बात नहीं मानी तो रमाकांत यादव ने दीदारगंज खेता सराय मार्ग पर चक्का जाम कर दिया और सरकारी काम में बाधा पहुंचाई।