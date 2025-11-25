Azamgarh News: मारपीट केस में घूस मांगना सब इंस्पेक्टर को पड़ा भारी, निलंबन के बाद लिए गए हिरासत में

मामला देवगांव कोतवाली क्षेत्र के मिर्जापुर गांव का है। पीड़ित आकाश चौहान ने एसपी को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि ग्राम प्रधान सोनू प्रजापति सहित तीन लोगों ने पुरानी रंजिश में उसके साथ मारपीट की थी। इस मामले में तीन नामजद आरोपियों के खिलाफ देवगांव थाने में पहले से ही मुकदमा दर्ज है, जिसकी विवेचना एसआई लालबहादुर प्रसाद कर रहे थे।