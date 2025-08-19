Azamgarh News: तेज रफ्तार फोर व्हीलर की टक्कर से शिक्षिका की मौत, भाई गंभीर घायल

Azamgarh Accident: आजमगढ़ जनपद के थाना क्षेत्र के पवई लाडपुर के पास सोमवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। एचपी पेट्रोल पंप के समीप तेज रफ्तार फोर व्हीलर ने स्कूटी सवार भाई-बहन को टक्कर मार दी। हादसे में बहन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि भाई गंभीर रूप से घायल हो गया।