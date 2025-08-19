Azamgarh News: तेज रफ्तार फोर व्हीलर की टक्कर से शिक्षिका की मौत, भाई गंभीर घायल

Azamgarh Accident: आजमगढ़ जनपद के थाना क्षेत्र के पवई लाडपुर के पास सोमवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। एचपी पेट्रोल पंप के समीप तेज रफ्तार फोर व्हीलर ने स्कूटी सवार भाई-बहन को टक्कर मार दी। हादसे में बहन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि भाई गंभीर रूप से घायल हो गया।
जानकारी के मुताबिक, अखिलेश कुमार अपनी बहन गुड़िया वर्मा (32) को लेकर स्कूटी से कहीं जा रहे थे। गुड़िया वर्मा इंपीरियल पब्लिक स्कूल में शिक्षिका थीं। जैसे ही दोनों पवई लाडपुर स्थित पेट्रोल पंप के पास पहुंचे, तभी पीछे से आ रहे फोर व्हीलर ने उनकी स्कूटी में जोरदार टक्कर मार दी।
हादसे के बाद स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को तत्काल सदर अस्पताल भेजा गया, लेकिन चेक पोस्ट तक पहुंचते ही गुड़िया वर्मा ने दम तोड़ दिया। परिजनों ने बताया कि मृतका एक बच्चे की मां थीं।
इधर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है और फरार वाहन की तलाश जारी है।