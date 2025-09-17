Patrika LogoSwitch to English

आजमगढ़

Azamgarh News: किशोरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पिता ने बताया आत्महत्या

दाउदपुर गांव में एक नाबालिक छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। घटना आज शाम लगभग 4 बजे हुई, जिसकी जानकारी जीयनपुर पुलिस को करीब 5:30 बजे दी गई। सूचना देने वाले रामाश्रय यादव ने बताया कि उनकी छोटी पुत्री दीप्ति यादव (14 वर्ष) ने चाकू से अपना गला रेतकर आत्महत्या कर ली।

आजमगढ़

Abhishek Singh

Sep 17, 2025

Azamgarh
Azamgarh news,Pic- Patrika

आजमगढ़ जनपद के जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के दाउदपुर गांव में एक नाबालिक छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। घटना आज शाम लगभग 4 बजे हुई, जिसकी जानकारी जीयनपुर पुलिस को करीब 5:30 बजे दी गई। सूचना देने वाले रामाश्रय यादव ने बताया कि उनकी छोटी पुत्री दीप्ति यादव (14 वर्ष) ने चाकू से अपना गला रेतकर आत्महत्या कर ली।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, दीप्ति यादव जीयनपुर कस्बा में स्थित मुबारकपुर रोड पर गुरुकुल विद्यालय में कक्षा 9 में पढ़ती थी। घटना स्थल पर पहुंची पुलिस टीम के प्रभारी परमात्मा मिश्रा व उपनिरीक्षक पवन यादव ने क्षेत्राधिकारी अनिल वर्मा को घटना की जानकारी दी। साथ ही फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है।

पीड़ित छात्रा की बड़ी बहन दीपिका यादव और भाई आदित्य यादव सहित माता शिमला यादव भी घर पर मौजूद थे, जो अत्यंत आहत दिखे। मृतक के परिजनों ने जीयनपुर पुलिस को तहरीर सौंपते हुए बताया कि दीप्ति यादव ने छत पर बने कमरे में यह कदम उठाया।

इस घटना को लेकर गांव व आसपास के क्षेत्र में चर्चा का माहौल बना हुआ है। पुलिस व फॉरेंसिक टीम मामले की गहराई से जांच कर रहस्य उजागर करने का प्रयास कर रही है। अभी तक मौत के कारणों को लेकर कोई स्पष्ट निष्कर्ष नहीं निकला है।

अधिकारियों का कहना है कि प्रारंभिक जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस पूरे परिदृश्य की जांच में लगी हुई है।

Published on:

17 Sept 2025 09:46 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Azamgarh / Azamgarh News: किशोरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पिता ने बताया आत्महत्या

