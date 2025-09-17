Azamgarh News: किशोरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पिता ने बताया आत्महत्या

आजमगढ़ जनपद के जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के दाउदपुर गांव में एक नाबालिक छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। घटना आज शाम लगभग 4 बजे हुई, जिसकी जानकारी जीयनपुर पुलिस को करीब 5:30 बजे दी गई। सूचना देने वाले रामाश्रय यादव ने बताया कि उनकी छोटी पुत्री दीप्ति यादव (14 वर्ष) ने चाकू से अपना गला रेतकर आत्महत्या कर ली।