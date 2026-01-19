19 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

आजमगढ़

Azamgarh News: आजमगढ़ में जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर संकट, राज्यपाल ने 30 दिन में मांगा जवाब

जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों को लेकर शासन ने पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए राज्यपाल की ओर से जिला पंचायत अध्यक्ष को 30 दिन के भीतर स्पष्टीकरण देने का निर्देश जारी किया है। निर्धारित समय में संतोषजनक जवाब न मिलने की स्थिति में जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 29 के तहत अध्यक्ष को पद से हटाए जाने की कार्रवाई की जा सकती है।

2 min read
Google source verification

आजमगढ़

image

Abhishek Singh

Jan 19, 2026

Azamgarh

Azamgarh news,Pic- Patrika

Azamgarh Politics: जमगढ़ में जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों को लेकर शासन ने पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए राज्यपाल की ओर से जिला पंचायत अध्यक्ष को 30 दिन के भीतर स्पष्टीकरण देने का निर्देश जारी किया है। निर्धारित समय में संतोषजनक जवाब न मिलने की स्थिति में जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 29 के तहत अध्यक्ष को पद से हटाए जाने की कार्रवाई की जा सकती है।

भाजपा नेता ने लगाए गम्भीर आरोप


यह मामला उस समय और गरमा गया, जब भारतीय जनता पार्टी लालगंज के निवर्तमान जिला अध्यक्ष सूरज प्रकाश श्रीवास्तव ने प्रेस वार्ता कर जिला पंचायत अध्यक्ष पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए और उनसे इस्तीफे की मांग की। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में ऐसे कार्यों के लिए टेंडर प्रकाशित किए गए, जिनका निर्माण पहले ही जिला पंचायत या अन्य कार्यदायी संस्थाओं के माध्यम से कराया जा चुका था।
शिकायतों के बाद मुख्य विकास अधिकारी के निर्देश पर जिला विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह और मुख्य कोषाधिकारी अनुराग श्रीवास्तव के नेतृत्व में नौ सदस्यीय जांच समिति गठित की गई।

समिति ने आठ कार्यों की जांच की, जिनमें से सात कार्य पूर्व में कराए जाने की पुष्टि हुई। जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपी गई, जिसके बाद डीएम ने रिपोर्ट शासन को भेज दी।

विधान परिषद में उठा मुद्दा


मामले को आगे बढ़ाते हुए पंचायती राज समिति, विधान परिषद उत्तर प्रदेश में भी यह विषय उठाया गया। बताया गया कि जांच में करीब 1 करोड़ 27 लाख 78 हजार रुपये की अनियमितता सामने आई है। पूर्व में की गई जिला स्तरीय जांच में अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, प्रभारी अभियंता और अवर अभियंता को प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए निलंबित भी किया जा चुका है।
प्रेस वार्ता में सूरज प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा कि राज्यपाल की ओर से जारी नोटिस में जिला पंचायत अध्यक्ष पर वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों के दुरुपयोग तथा कर्तव्यों के सही ढंग से निर्वहन न करने का आरोप है। नोटिस में अध्यक्ष को प्रथम दृष्टया उत्तरदायी माना गया है।


शासन के निर्देश के अनुसार यदि जिला पंचायत अध्यक्ष 30 दिन के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो न केवल उनकी वित्तीय शक्तियों पर रोक लगाई जा सकती है, बल्कि उन्हें पद से हटाने की कार्रवाई भी संभव है। साथ ही धारा 29 के तहत तीन वर्षों तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाए जाने का भी प्रावधान है। मामले को लेकर जिले की सियासत में हलचल तेज हो गई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

19 Jan 2026 11:38 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Azamgarh / Azamgarh News: आजमगढ़ में जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर संकट, राज्यपाल ने 30 दिन में मांगा जवाब

बड़ी खबरें

View All

आजमगढ़

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Azamgarh News: मानवता हुई शर्मसार, सड़क पर महिला की मौत के बाद कई वाहनों ने कुचला, खुरच कर निकला गया शव

Azamgarh
आजमगढ़

राजभर की RSS…2.5 फीट का डंडा बांटा, बोले- यह बिना लाइसेंस का हथियार;ट्रेनिंग दी

आजमगढ़

Azamgarh News: पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, 94 पुलिस कर्मियों के तबादले, 34 लाइन हाजिर

आजमगढ़

Azamgarh News: पूर्व सैनिकों के लिए खुलेगी सीएसडी कैंटीन, रक्षा मंत्री ने जारी किया आदेश, सपा सांसद धर्मेन्द्र यादव ने की थी मांग

आजमगढ़

Azamgarh News: दुर्घटना नहीं, हुई थी मासूम की हत्या, हत्यारिन पड़ोसन गिरफ्तार,1 महीने बाद कब्र से निकाला गया था शव

Azamgarh news
आजमगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.