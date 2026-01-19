Azamgarh News: आजमगढ़ में जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर संकट, राज्यपाल ने 30 दिन में मांगा जवाब



मामले को आगे बढ़ाते हुए पंचायती राज समिति, विधान परिषद उत्तर प्रदेश में भी यह विषय उठाया गया। बताया गया कि जांच में करीब 1 करोड़ 27 लाख 78 हजार रुपये की अनियमितता सामने आई है। पूर्व में की गई जिला स्तरीय जांच में अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, प्रभारी अभियंता और अवर अभियंता को प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए निलंबित भी किया जा चुका है।

प्रेस वार्ता में सूरज प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा कि राज्यपाल की ओर से जारी नोटिस में जिला पंचायत अध्यक्ष पर वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों के दुरुपयोग तथा कर्तव्यों के सही ढंग से निर्वहन न करने का आरोप है। नोटिस में अध्यक्ष को प्रथम दृष्टया उत्तरदायी माना गया है।