Azamgarh News: आजमगढ़ में बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत में दो की मौत, एक गंभीर, मचा कोहराम

Azamgarh Accident News: आजमगढ़ जिले के सरायमीर थाना क्षेत्र में सोमवार देर शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। मार्टिनगंज–सिकरौर मार्ग पर कुरियावा मोड़ के पास दो बाइकों की आमने-सामने जोरदार टक्कर में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया।
हादसे में फूलपुर थाना क्षेत्र के ग्राम भाटीनपारा निवासी सार्जन सोनकर (36 वर्ष) पुत्र कोमल और बरदह थाना क्षेत्र के ग्राम बर्रा निवासी राजेश राजभर (36 वर्ष) पुत्र रामसमुझ की मौत हो गई। वहीं, राजेश की पत्नी (32 वर्ष) और दूसरी बाइक पर सवार पीयूष सोनकर (18 वर्ष) पुत्र दशरथ गंभीर रूप से घायल हो गए।
घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को मार्टिनगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने सार्जन सोनकर और राजेश राजभर को मृत घोषित कर दिया। पीयूष सोनकर की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया।
हादसे की सूचना मिलते ही दोनों मृतकों के परिजन अस्पताल पहुंचे और कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। सूचना पर पहुंची सरायमीर पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है।
