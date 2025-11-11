Azamgarh News: आजमगढ़ में बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत में दो की मौत, एक गंभीर, मचा कोहराम

हादसे में फूलपुर थाना क्षेत्र के ग्राम भाटीनपारा निवासी सार्जन सोनकर (36 वर्ष) पुत्र कोमल और बरदह थाना क्षेत्र के ग्राम बर्रा निवासी राजेश राजभर (36 वर्ष) पुत्र रामसमुझ की मौत हो गई। वहीं, राजेश की पत्नी (32 वर्ष) और दूसरी बाइक पर सवार पीयूष सोनकर (18 वर्ष) पुत्र दशरथ गंभीर रूप से घायल हो गए।