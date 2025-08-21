Azamgarh News: आजमगढ़ में करंट लगने से युवक की मौत, मचा कोहराम

Azamgarh News: आज़मगढ़ जिले के जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के अंजान शहीद देव पर गांव में मंगलवार को एजीक दर्दनाक हादसा हो गया। गांव निवासी दीपचंद (45) पुत्र सुमेर की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई।
जानकारी के अनुसार, दीपचंद गांव स्थित शिव मंदिर पर लगे समरसेबल को चलाने पहुंचे थे। जैसे ही उन्होंने बटन ऑन करने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी करंट की चपेट में आ गए। हादसे में वह गंभीर रूप से झुलस गए। आनन-फानन में परिजनों और ग्रामीणों ने उन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
घटना की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। वहीं, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल शुरू कर दी है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
क्या आप चाहेंगे कि मैं इस खबर को संक्षिप्त संस्करण (एक पैराग्राफ़ की छोटी खबर) के रूप में भी लिख दूँ, ताकि बुलेटिन या त्वरित समाचार में इस्तेमाल हो सके?