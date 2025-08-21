Azamgarh News: आजमगढ़ में करंट लगने से युवक की मौत, मचा कोहराम

जानकारी के अनुसार, दीपचंद गांव स्थित शिव मंदिर पर लगे समरसेबल को चलाने पहुंचे थे। जैसे ही उन्होंने बटन ऑन करने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी करंट की चपेट में आ गए। हादसे में वह गंभीर रूप से झुलस गए। आनन-फानन में परिजनों और ग्रामीणों ने उन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।