Azamgarh News: दुर्गा पूजा देखते समय युवक की चाकू मार कर हत्या

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, घटना के दिन देवेंद्र सड़क किनारे खड़े होकर दुर्गा पूजा का विसर्जन देख रहा था। इसी दौरान तीन युवकों से मामूली धक्का-मुक्की को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते बात बढ़ गई और एक युवक ने चाकू से देवेंद्र पर कई वार कर दिए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।