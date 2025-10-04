Azamgarh News: दुर्गा पूजा देखते समय युवक की चाकू मार कर हत्या

Azamgarh news,Pic- Patrika
Azamgarh Murder News: आजमगढ़ जिले के गंभीरपुर थाना क्षेत्र के दयालपुर गांव निवासी 25 वर्षीय युवक देवेंद्र चौहान की नागपुर (महाराष्ट्र) में चाकू मारकर हत्या कर दी गई। यह दर्दनाक घटना दो अक्टूबर को दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान हुई, जब मामूली धक्का-मुक्की के विवाद ने गंभीर रूप ले लिया।
जानकारी के अनुसार, देवेंद्र चौहान पुत्र अजय चौहान नागपुर में रहकर एल्युमिनियम का काम करता था। करीब 20 दिन पहले वह पासपोर्ट बनवाने के लिए घर आया था और कुछ दिन पहले ही वापस नागपुर लौटा था।
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, घटना के दिन देवेंद्र सड़क किनारे खड़े होकर दुर्गा पूजा का विसर्जन देख रहा था। इसी दौरान तीन युवकों से मामूली धक्का-मुक्की को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते बात बढ़ गई और एक युवक ने चाकू से देवेंद्र पर कई वार कर दिए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
घटना की सूचना पर देवेंद्र के मित्र दुर्गेश चौहान निवासी खरहटी, गंभीरपुर ने नागपुर पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच जारी है।
शनिवार की सुबह करीब 11 बजे जब पोस्टमार्टम के बाद शव गांव पहुंचा, तो परिवार में कोहराम मच गया। मां बिंदु चौहान समेत परिजन बेसुध हो गए। पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई।
देवेंद्र परिवार में दो भाइयों और दो बहनों में तीसरे नंबर पर था। उसकी असमय मौत से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है।
