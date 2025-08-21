Breaking News: आजमगढ़ मंडल में बड़ा फर्जीवाड़ा, 22 शिक्षक बर्खास्त, BSA समेत 6 के खिलाफ एफआईआर के आदेश

एलटी ग्रेड के शिक्षकों का शुरुआती वेतन करीब 55 हजार रुपये मासिक था, जो वरिष्ठता के आधार पर बढ़कर अब लगभग 75 हजार रुपये मासिक तक पहुंच गया है। औसतन 60 हजार रुपये मासिक के हिसाब से एक शिक्षक को 11 वर्षों में करीब 79 से 80 लाख रुपये का वेतन मिला। ऐसे में सभी 22 शिक्षकों से करोड़ों रुपये की रिकवरी होना तय है।