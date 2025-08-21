Patrika LogoSwitch to English

आजमगढ़

Breaking News: आजमगढ़ मंडल में बड़ा फर्जीवाड़ा, 22 शिक्षक बर्खास्त, BSA समेत 6 के खिलाफ एफआईआर के आदेश

11 साल बाद विभाग ने कार्रवाई करते हुए सभी 22 शिक्षकों को सेवा से बाहर कर दिया है। विभाग ने संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षकों को वेतन रिकवरी और मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश भी दिए हैं।

आजमगढ़

Abhishek Singh

Aug 21, 2025

Azamgarh news
Azamgarh news, Pic- patrika

UP Education News: माध्यमिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक पदों पर हुई नियुक्तियों की जांच में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। दस्तावेजों के सत्यापन में 22 शिक्षकों के प्रमाणपत्र फर्जी पाए गए। विभाग ने इनकी सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी हैं। साथ ही, अब तक प्राप्त वेतन की रिकवरी और एफआईआर दर्ज कराने के आदेश जारी किए गए हैं।

ये नियुक्तियां वर्ष 2014 में आजमगढ़ मंडल में हुई थीं। शिक्षा निदेशक माध्यमिक की ओर से एलटी (स्नातक) के रिक्त पदों के लिए विज्ञापन जारी कर काउंसिलिंग के आधार पर चयन किया गया था। हाईस्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक और प्रशिक्षण योग्यता की मेरिट सूची के आधार पर भर्ती की गई थी, लेकिन गहन जांच में कई शिक्षकों के अभिलेख कूटरचित पाए गए।

करीब 11 साल बाद विभाग ने कार्रवाई करते हुए सभी 22 शिक्षकों को सेवा से बाहर कर दिया है। विभाग ने संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षकों को वेतन रिकवरी और मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश भी दिए हैं।

लाखों की वसूली होगी

एलटी ग्रेड के शिक्षकों का शुरुआती वेतन करीब 55 हजार रुपये मासिक था, जो वरिष्ठता के आधार पर बढ़कर अब लगभग 75 हजार रुपये मासिक तक पहुंच गया है। औसतन 60 हजार रुपये मासिक के हिसाब से एक शिक्षक को 11 वर्षों में करीब 79 से 80 लाख रुपये का वेतन मिला। ऐसे में सभी 22 शिक्षकों से करोड़ों रुपये की रिकवरी होना तय है।

फर्जी पाए गए शिक्षकों की सूची


  1. विनय कुमार यादव – गणित/विज्ञान, देवदह मऊ




  2. पवन कुमार – जीव विज्ञान, कबूलपुर बाराबंकी




  3. अतुल प्रकाश वर्मा – अंग्रेजी, काजीबेहटा बाराबंकी




  4. अंकित धर्मा – हिंदी, काजीबेहटा बाराबंकी




  5. लक्ष्मी देवी – गणित/विज्ञान, रसूलपुर बाराबंकी




  6. विवेक सिंह – जीव विज्ञान, चककुचाई मऊ




  7. राज रजत वर्मा – अंग्रेजी, सैरपुर लखनऊ




  8. रोहिणी शर्मा – गणित/विज्ञान, बेहटा लखनऊ




  9. अमित गिरी – सामान्य विषय, महोना बुलंदशहर




  10. रूचि सिंघल – अंग्रेजी, सोना सहारनपुर




  11. प्रियंका – गृह विज्ञान, दानापुर कयामपुर बाराबंकी




  12. नूतन सिंह – अंग्रेजी, पुलन्दर कानपुर देहात




  13. दीपा सिंह – हिंदी, गोतवां मझवां मीरजापुर




  14. अनीता रानी – हिंदी, कटिहारी बड़राय मऊ




  15. प्रीति सिंह – अंग्रेजी, देवगांव आजमगढ़




  16. नन्दिनी – गृह विज्ञान, सई जलालपुर जौनपुर




  17. आनंद सोनी – अंग्रेजी, जैदपुर बाराबंकी




  18. गीता – हिंदी, इटैली आजमगढ़




  19. सलोनी अरोरा – अंग्रेजी, मित्तई देवा बाराबंकी




  20. किरन मौर्या – सामान्य विषय, एकइल बलिया




  21. रूमन विश्वकर्मा – सामान्य विषय, बगवार आजमगढ़




  22. सरिता मौर्या – सामान्य विषय, रजौली बलिया

Published on:

21 Aug 2025 07:20 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Azamgarh / Breaking News: आजमगढ़ मंडल में बड़ा फर्जीवाड़ा, 22 शिक्षक बर्खास्त, BSA समेत 6 के खिलाफ एफआईआर के आदेश

