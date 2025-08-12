Mau Police: साइबर क्राइम थाना जनपद मऊ टीम ने दो पीड़ितो को वापस कराये 412420 रुपये



Mau news: पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन मे साइबर अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में व अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनुप कुमार के पर्यवेक्षण में तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर श्री अंजनी कुमार पाण्डेय के कुशल नेतृत्व में साइबर थाना टीम द्वारा 02 प्रकरणो मे फ्राड हुये कुल 412420 रुपये को पीड़ितो को वापस कराया गया जिसमे वादी-

1- अनिल कुमार सिंह पुत्र तेजबहादुर सिंह निवासी लाडपुर थाना कोपागंज मऊ का वीडियो केवाईसी के नाम पर कुल 4 लाख 86 हजार रुपये के फ्राड मे मु0अ0सं0 10/2025 धारा 318(4).319(2) BNS व 66 D It ACT पंजीकृत कर त्वरित कार्यवाही करते हुये वादी के खाते मे कुल 04 लाख 01 हजार 04 सौ 20 रुपये वापस कराया गया ।