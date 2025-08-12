Mau Police: साइबर क्राइम थाना जनपद मऊ टीम ने दो पीड़ितो को वापस कराये 412420 रुपये

Mau news: पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन मे साइबर अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में व अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनुप कुमार के पर्यवेक्षण में तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर श्री अंजनी कुमार पाण्डेय के कुशल नेतृत्व में साइबर थाना टीम द्वारा 02 प्रकरणो मे फ्राड हुये कुल 412420 रुपये को पीड़ितो को वापस कराया गया जिसमे वादी-
1- अनिल कुमार सिंह पुत्र तेजबहादुर सिंह निवासी लाडपुर थाना कोपागंज मऊ का वीडियो केवाईसी के नाम पर कुल 4 लाख 86 हजार रुपये के फ्राड मे मु0अ0सं0 10/2025 धारा 318(4).319(2) BNS व 66 D It ACT पंजीकृत कर त्वरित कार्यवाही करते हुये वादी के खाते मे कुल 04 लाख 01 हजार 04 सौ 20 रुपये वापस कराया गया ।
2- निलेश श्रीवास्तव पुत्र सत्यप्रकाश श्रीवास्तव निवासी खुखुन्दवा थाना कोपागंज मऊ का टास्क निवेश कर अधिक लाभ पाने का लालच देकर कुल 01 लाख 96 हजार के फ्राड मे मु0अ0सं0 41/2024 धारा 318(4) BNS व 66 D It ACT पंजीकृत कर त्वरित कार्यवाही करते हुये वादी के खाते मे 11हजार रुपये वापस कराया गया पूर्व मे भी वादी के 10464 रुपये वापस कराया जा चुका है ।
जागरुकता - सोशल मीडिया या मैसेजिंग ऐप्लीकेशन के जरिए फर्जी ऐप्स इनस्टॉल करने से बचे । सस्ते दामो मे मिल रहे फोन/लैपटाप/अन्य उपकरणो के डिलेवरी के बाद उसे चला कर कन्फर्म होने के बाद ही उसका पेमेन्ट करे । थोड़े निवेश से बहुत ज़्यादा मुनाफ़ा कमाने का लालच देने वाले ऐप्स पर कदापि ट्रेडिंग न करें । यदि आप किसी ठगी के शिकार हो गए हैं तो इसकी शिकायत आप अपने नजदीकी साइबर क्राइम थाना/सेल में तत्काल 1930 पर साइबर क्राइम हेल्पलाइन से संपर्क कर भी शिकायत कर सकते है ।