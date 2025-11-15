ब्रह्मा जी की लकीर भी मिटा सकता हूं… खेसारी ने निरहुआ पर कसा था तंज, अब खुद आए निशाने पर

PC: IANS
बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की बड़ी जीत के बीच राजद के कई दिग्गज उम्मीदवारों को करारी हार का सामना करना पड़ा। इसी कड़ी में भोजपुरी अभिनेता और राजद उम्मीदवार खेसारी लाल यादव भी छपरा सीट से चुनाव हार गए। उनकी हार के बाद सोशल मीडिया पर एक छोटा-सा वीडियो क्लिप तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें वह मंच से कहते दिख रहे हैं कि हमें हराने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ… हम ब्रह्मा जी की लिखी लकीर को भी मिटा सकते हैं। इसको लेकर लोग सोशल मीडिया पर तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं। कई लोग इसे खेसारी का अहंकार बता रहे हैं, लेकिन फैक्ट चेक में सामने आया कि यह दावा सही नहीं है।
छपरा विधानसभा सीट पर खेसारी लाल यादव को भाजपा उम्मीदवार छोटी कुमारी ने करीब 7,600 वोटों से हराया। परिणाम आने के बाद सोशल मीडिया पर 12 सेकेंड का एक क्लिप वायरल होने लगा। इसे यह कहते हुए शेयर किया गया कि खेसारी चुनाव से पहले अभिमान में चूर थे और इसी वजह से हार मिली। वीडियो में वह मंच से वही डायलॉग बोलते दिखाई देते हैं। हालांकि, क्लिप में न पहले की बात सुनाई देती है, न बाद की।
वीडियो के की-फ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने और लंबा वीडियो खोजने पर पता चला कि खेसारी लाल यादव ने यह बयान अपने लिए नहीं, बल्कि भाजपा सांसद और भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव ‘निरहुआ’ के एक पुराने बयान का जिक्र करते हुए तंज में कहा था। यह भाषण उन्होंने बिहार की हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र की एक जनसभा में दिया था।
फेसबुक पर “दबंग स्टेज शो” नाम वाले पेज पर मिला पूरा वीडियो इस बात की पुष्टि करता है। लंबे वीडियो में खेसारी कहते दिखाई देते हैं कि हमारे दिनेश भइया चुनाव में एक बात कहे थे कि हमें हराने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है। हम ब्रह्मा की लिखी हुई लकीर को भी मिटा सकते हैं… एक और नारा लगा था, जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। अरे यार, तुम्हारी इतनी औकात हो गई कि तुम राम को लाओगे?
इसे देखकर साफ हो जाता है कि खेसारी लाल यादव ने अपने चुनाव को लेकर यह बयान नहीं दिया था। बल्कि खेसारी लाल यादव पर तंज कस रहे थे। अब उनका वीडियो गलत संदर्भ के साथ वायरल किया जा रहा है।इस वीडियो से यह स्पष्ट है कि खेसारी लाल यादव अपनी जीत-हार को लेकर यह बात नहीं कह रहे थे, बल्कि निरहुआ के पूर्व बयान का हवाला देकर उसेव्यंग्यात्मक रूप में दोहरा रहे थे।
