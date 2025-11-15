ब्रह्मा जी की लकीर भी मिटा सकता हूं… खेसारी ने निरहुआ पर कसा था तंज, अब खुद आए निशाने पर

बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की बड़ी जीत के बीच राजद के कई दिग्गज उम्मीदवारों को करारी हार का सामना करना पड़ा। इसी कड़ी में भोजपुरी अभिनेता और राजद उम्मीदवार खेसारी लाल यादव भी छपरा सीट से चुनाव हार गए। उनकी हार के बाद सोशल मीडिया पर एक छोटा-सा वीडियो क्लिप तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें वह मंच से कहते दिख रहे हैं कि हमें हराने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ… हम ब्रह्मा जी की लिखी लकीर को भी मिटा सकते हैं। इसको लेकर लोग सोशल मीडिया पर तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं। कई लोग इसे खेसारी का अहंकार बता रहे हैं, लेकिन फैक्ट चेक में सामने आया कि यह दावा सही नहीं है।