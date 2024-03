UP में IT की रेड, आजमगढ़ और लालगंज में गल्ला व्यापारियों के घर खंगाल रही है दस्तावेज

आजमगढ़Published: Mar 21, 2024 11:17:02 am

IT Raid in UP: उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और लालगंज में सुबह 6 बजे से ही आईटी की टीम छापेमारी कर रही है।

IT Raid in UP: यूपी के आजमगढ़ के गल्ला व्यापारी मनोज गुप्ता और लालगंज के राजेश गुप्ता के घर सुबह 6 बजे से आईटी की टीम निगरानी कर रही है। जिन दोनों व्यापारियों के घर आईटी की टीम छापेमारी कर रही है उन पर यह आरोप है कि वे एफसीआई से जुड़कर गेहूं और चावल की बड़े पैमाने पर खरीदारी करते थे। इसके साथ ही, इसका व्यापार भी करते थे।