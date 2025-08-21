Azamgarh News: डीएलएड प्रशिक्षुओं की इंटर्नशिप में फर्जीवाड़ा, डायट प्राचार्य का हुआ फर्जी हस्ताक्षर, निजी महिला कॉलेज की मान्यता समाप्त करने की नोटिस

Azamgarh News: राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (SCERT) के डीएलएड प्रशिक्षण बैच 2023 (प्रथम सेमेस्टर) और 2024 (प्रथम सेमेस्टर) के प्रशिक्षुओं की इंटर्नशिप में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। आरोप है कि आज़मगढ़ के श्रीकृष्ण महिला महाविद्यालय, सिपाह इब्राहिमाबाद ने डायट प्राचार्य के फर्जी हस्ताक्षर कर प्रशिक्षुओं को विद्यालय आवंटित कर दिया।