Azamgarh News: डीएलएड प्रशिक्षुओं की इंटर्नशिप में फर्जीवाड़ा, डायट प्राचार्य का हुआ फर्जी हस्ताक्षर, निजी महिला कॉलेज की मान्यता समाप्त करने की नोटिस

Azamgarh News: राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (SCERT) के डीएलएड प्रशिक्षण बैच 2023 (प्रथम सेमेस्टर) और 2024 (प्रथम सेमेस्टर) के प्रशिक्षुओं की इंटर्नशिप में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। आरोप है कि आज़मगढ़ के श्रीकृष्ण महिला महाविद्यालय, सिपाह इब्राहिमाबाद ने डायट प्राचार्य के फर्जी हस्ताक्षर कर प्रशिक्षुओं को विद्यालय आवंटित कर दिया।
SCERT की ओर से डीएलएड प्रशिक्षुओं के लिए एक माह का इंटर्नशिप अनिवार्य किया गया है। इसके लिए डायट की ओर से विधिवत विद्यालय आवंटन कर दिया गया था। इस बीच संबंधित निजी महिला कॉलेज ने मनमाने तरीके से सूची जारी कर प्रशिक्षुओं को विद्यालय भेज दिया।
मामले का खुलासा होते ही प्रभारी डायट प्राचार्य ने इसे गंभीर मानते हुए कॉलेज की मान्यता समाप्त करने की नोटिस जारी की है। साथ ही कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
प्रभारी प्राचार्य ने कहा कि “श्रीकृष्ण महिला महाविद्यालय प्रशासन की ओर से डायट प्राचार्य का फर्जी हस्ताक्षर करना गंभीर अपराध है। कॉलेज की मान्यता समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई भी की जा रही है।”