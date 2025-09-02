बागपत में प्रेम का दुखद अंत: प्रेमी जोड़े ने ट्रेन के सामने कूदकर दी जान, शव टुकड़ों में बिखरे

उत्तर प्रदेश के बागपत में एक ऐसी घटना ने सबके दिलों को झकझोर दिया, जहां प्यार की राह पर चलते हुए एक युवा जोड़े ने जिंदगी को अलविदा कह दिया। मंगलवार सुबह कोतवाली क्षेत्र के अहेड़ा हाल्ट पर एक प्रेमी युगल ने एक-दूसरे का हाथ थामकर सहारनपुर-दिल्ली जनता एक्सप्रेस ट्रेन के सामने छलांग लगा दी। पलक झपकते ही उनकी जिंदगी खत्म हो गई, और उनके शव टुकड़ों में बिखर गए। यह दृश्य देखकर हर कोई सन्न रह गया।
सुबह के सन्नाटे में जब जनता एक्सप्रेस अहेड़ा हाल्ट के पास से गुजर रही थी, तब 21-22 साल के एक युवक और युवती अचानक रेलवे ट्रैक पर आ गए। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि दोनों कुछ देर तक ट्रैक के पास खड़े थे, मानो किसी गहरे विचार में डूबे हों। जैसे ही ट्रेन की सीटी गूंजी, उन्होंने एक-दूसरे का हाथ पकड़ा और ट्रेन के सामने कूद गए। इस भयावह हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। उनके टुकड़ों में बिखरे शव देखकर वहां मौजूद लोगों की चीखें निकल गईं।
पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार राय ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस और राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) की टीम मौके पर पहुंची। शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया। अभी तक मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है, और पुलिस उनके परिजनों से संपर्क करने की कोशिश कर रही है। प्रारंभिक जांच में प्रेम प्रसंग की बात सामने आई है, लेकिन इस जोड़े ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, यह अभी रहस्य बना हुआ है। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है ताकि इस दुखद घटना के पीछे की सच्चाई सामने आ सके।
यह प्रेमी जोड़ा कौन था? उनके दिलों में ऐसा क्या दर्द था कि उन्होंने जिंदगी को खत्म करना चुना? क्या यह समाज का दबाव था, परिवार की नाराजगी, या कोई और मजबूरी? उनके आखिरी पलों में एक-दूसरे का हाथ थामे हुए वो क्या सोच रहे होंगे? इन सवालों का जवाब शायद कभी न मिले, लेकिन उनकी अधूरी प्रेम कहानी हर किसी के दिल को छू गई।