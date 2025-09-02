बागपत में प्रेम का दुखद अंत: प्रेमी जोड़े ने ट्रेन के सामने कूदकर दी जान, शव टुकड़ों में बिखरे

पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार राय ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस और राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) की टीम मौके पर पहुंची। शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया। अभी तक मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है, और पुलिस उनके परिजनों से संपर्क करने की कोशिश कर रही है। प्रारंभिक जांच में प्रेम प्रसंग की बात सामने आई है, लेकिन इस जोड़े ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, यह अभी रहस्य बना हुआ है। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है ताकि इस दुखद घटना के पीछे की सच्चाई सामने आ सके।