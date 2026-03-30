मोनालिसा-फरमान की शादी के बाद ससुर ने उठाया बड़ा कदम, बेटे पर लगाया गंभीर आरोप

फरमान के गांव पलड़ा में इस शादी को लेकर काफी चर्चा है। परिवार ने साफ कर दिया है कि अगर फरमान और मोनालिसा गांव आएंगे तो उन्हें घर में घुसने नहीं दिया जाएगा। जाफर अली ने कहा कि यह फरमान की पहली बड़ी गलती है और परिवार उसे स्वीकार नहीं करता। परिवार की परंपराओं और समाज की मर्यादा को ध्यान में रखना चाहिए था। यह मामला सोशल मीडिया पर काफी चर्चित हो गया है। महाकुंभ के दौरान वायरल हुई मोनालिसा की शादी अब परिवारिक विवाद में बदल गई है। फरमान के पिता ने दोहराया कि वे इस रिश्ते से पूरी तरह नाराज हैं और आगे कोई संबंध नहीं रखेंगे।