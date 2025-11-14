Patrika LogoSwitch to English

बागपत

छोटे बच्चों की बोतल में पेशाब मिलाने का आरोप, बिफरे अभिभावकों का स्कूल में हंगामा

बागपत में एक घिनौना मामला सामने आया है। यहां बच्चों की पानी की बोतल में पेशाब मिलाने का मामला सामने आया। मामले की शिकायत पुलिस से की गई और अभिभावकों ने निष्पक्ष जांच करने की मांग की है।

Google source verification

बागपत

image

Avaneesh Kumar Mishra

Nov 14, 2025

पानी की बोतल में मिला दिया पेशाब, PC- AI Generated

बागपत से एक घिनौना मामला सामने आया है। यहां हिंदू बच्चों ने आरोप लगाया है कि मुस्लिम समुदाय के बच्चों ने उनकी पानी की बोतल में पेशाब मिलाकर पिला दिया। यह बात जब बच्चों के परिजनों तक पहुंची तो उन्होंने स्कूल पहुंचकर काफी हंगामा किया। मौके पर पुलिस पहुंची और मामले को शांत कराया।

उत्तर प्रदेश के ढिकौली गांव के निवासी रवि कुमार के छह वर्षीय बेटे और दो बेटियों (जो कक्षा एक और दो में पढ़ती हैं) उनके साथ यह घटना घटी। रवि कुमार का आरोप है कि लंच के दौरान जब उनके बच्चे बाहर खेल रहे थे, तो उनके साथ पढ़ने वाले मुस्लिम समुदाय के कक्षा दो, तीन और चार के छात्रों ने उनकी बच्चों की पानी की बोतल में पेशाब मिला दिया।

'किसी की हो सकती है साजिश'

गुरुवार को परिवार ने प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य युद्धबीर सिंह के समक्ष इसकी शिकायत दर्ज कराई। स्कूल प्रशासन ने तत्काल अपनी स्तर पर जांच शुरू की और मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस को सूचना दे दी। शुक्रवार सुबह पीड़ित बच्चों के परिजन स्कूल पहुंचे और जमकर हंगामा मचाया। उनका आरोप था कि इतनी छोटी उम्र के बच्चों की यह सोच स्वाभाविक नहीं हो सकती, बल्कि इसके पीछे किसी मौलाना या हाफिज का हाथ हो सकता है, जो हिंदू बच्चों का धर्म भ्रष्ट करने की साजिश रच रहे हैं।

पुलिस बोली- निष्पक्ष जांच होगी

घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्रीय सीओ रोहन चौरसिया और थाना प्रभारी अतर सिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने हंगामा कर रहे परिवार को काफी समझाबुझाकर शांत किया। रवि कुमार ने पुलिस को पूरे घटनाक्रम की लिखित तहरीर सौंपी है। थाना प्रभारी अतर सिंह ने पुष्टि की कि मुस्लिम बच्चों पर हिंदू बच्चों को पानी में पेशाब मिलाकर पिलाने का आरोप लगा है। तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी।

Published on:

14 Nov 2025 05:20 pm

छोटे बच्चों की बोतल में पेशाब मिलाने का आरोप, बिफरे अभिभावकों का स्कूल में हंगामा

बागपत

उत्तर प्रदेश

