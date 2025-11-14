छोटे बच्चों की बोतल में पेशाब मिलाने का आरोप, बिफरे अभिभावकों का स्कूल में हंगामा

गुरुवार को परिवार ने प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य युद्धबीर सिंह के समक्ष इसकी शिकायत दर्ज कराई। स्कूल प्रशासन ने तत्काल अपनी स्तर पर जांच शुरू की और मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस को सूचना दे दी। शुक्रवार सुबह पीड़ित बच्चों के परिजन स्कूल पहुंचे और जमकर हंगामा मचाया। उनका आरोप था कि इतनी छोटी उम्र के बच्चों की यह सोच स्वाभाविक नहीं हो सकती, बल्कि इसके पीछे किसी मौलाना या हाफिज का हाथ हो सकता है, जो हिंदू बच्चों का धर्म भ्रष्ट करने की साजिश रच रहे हैं।