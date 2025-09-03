जिस बेटी की दो दिन पहले सजी थी गोदभराई की थाली, अब सज गया उसका जनाजा, आखिर क्यों उठाया खौफनाक कदम

बागपत के अहैड़ा रेलवे हाल्ट पर प्रेमी जोड़े ने जनता एक्सप्रेस ट्रेन के सामने कूदकर जान दे दी। छात्रा और उसकी बड़ी बहन की दो दिन पहले गोदभराई और रिंग सेरेमनी की रस्म हुई थी। दोनों खेकड़ा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले थे। युवती बागपत के एक कॉलेज में बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा थी। युवक बड़ौत की बीमा कंपनी में जॉब करता था। मंगलवार को दोनों अहैड़ा रेलवे हाल्ट पहुंचे। प्लेटफार्म पर खड़े होकर बातचीत की इसके बाद शामली से दिल्ली जा रही जनता एक्सप्रेस के सामने एक-दूसरे का हाथ पकड़ कर कूद गए, जिससे दोनों की मौत हो गई। ग्रामीणों का कहना है कि दोनों बचपन से एक साथ ही पढ़ते थे। उनके बीच प्रेम- प्रसंग भी चल रहा था। परिजनों ने इस बारे में जानकारी होने से इंकार किया है।
दिल्ली- सहारनपुर रेलमार्ग पर अहेड़ा रेलवे हाल्ट पर मंगलवार की सुबह जब अहमदनगर नंगला के अयुवक-युवती ट्रेन के आगे कूदे, तब वहां काफी यात्री मौजूद थे। वहां के प्रत्यक्षदर्शी यात्री बताते हैं कि युवक-युवती खड़े होकर बात करते रहे तो लगा कि दोनों ट्रेन में चढ़ेंगे। जब ट्रेन आई तो दोनों चंद सेकंड में ट्रैक पर कूद गए।
अहमदपुर नंगला गांव निवासी अभिषेक अपने परिवार का इकलौता बेटा था। अब उसके परिवार में दो बहनें रह गई हैं, जबकि एक बहन की एक साल पहले मौत हो गई थी। अभिषेक के पिता संदीप दिल्ली में गैस एजेंसी सिलिंडर सप्लाई की नौकरी करते हैं। घटना के समय संदीप अपनी ड्यूटी पर गए हुए थे और हादसे एका पता चलने पर पोस्टमार्टम हाउस आए। उधर, युवती के पिता दूधिया हैं और वह चार बहनों व एक भाई में तीसरे नंबर की थी। बताया गया कि शिवानी और उसकी बड़ी बहन का परिवार वालों ने मेरठ में रिश्ता तय कर दिया था और दोनों की गोदभराई के साथ रिंग सेरेमनी की रस्म भी करा दी थी। पोस्टमार्टम के बाद मंगलवार दोपहर को परिवार वाले दोनों के शव लेकर चले गए और उनका अंतिम संस्कार किया
ग्रामीणों ने बताया कि अभिषेक और स्वीटी के घरों के बीच में 250 मीटर की दूरी है। दोनों ने बचपन से एक ही स्कूल में पढ़ाई की। इसके बाद 10वीं और 12वीं की पढ़ाई भी एक ही कॉलेज से की। 12वीं करने के बाद अभिषेक बीमा कंपनी में नौकरी करने लगा और स्वीटी ने बीए में बागपत के एसपीआरसी कॉलेज में दाखिला करा लिया।
शामली से दिल्ली जा रही जनता एक्सप्रेस हादसे के बाद अहैड़ा रेलवे हाल्ट पर रोक दी गई। वैसे तो जनता एक्सप्रेस थोड़ी देर ही हाल्ट पर रोकी जाती है लेकिन हादसा होने के बाद करीब 30 मिनट तक जनता एक्सप्रेस हाल्ट पर ही खड़ी रही। इस तरह वहां यात्रियों की काफी भीड़ जमा होती चली गई।