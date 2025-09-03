जिस बेटी की दो दिन पहले सजी थी गोदभराई की थाली, अब सज गया उसका जनाजा, आखिर क्यों उठाया खौफनाक कदम

बागपत के अहैड़ा रेलवे हाल्ट पर प्रेमी जोड़े ने जनता एक्सप्रेस ट्रेन के सामने कूदकर जान दे दी। छात्रा और उसकी बड़ी बहन की दो दिन पहले गोदभराई और रिंग सेरेमनी की रस्म हुई थी। दोनों खेकड़ा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले थे। युवती बागपत के एक कॉलेज में बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा थी। युवक बड़ौत की बीमा कंपनी में जॉब करता था। मंगलवार को दोनों अहैड़ा रेलवे हाल्ट पहुंचे। प्लेटफार्म पर खड़े होकर बातचीत की इसके बाद शामली से दिल्ली जा रही जनता एक्सप्रेस के सामने एक-दूसरे का हाथ पकड़ कर कूद गए, जिससे दोनों की मौत हो गई। ग्रामीणों का कहना है कि दोनों बचपन से एक साथ ही पढ़ते थे। उनके बीच प्रेम- प्रसंग भी चल रहा था। परिजनों ने इस बारे में जानकारी होने से इंकार किया है।