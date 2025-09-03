Patrika LogoSwitch to English

बागपत

जिस बेटी की दो दिन पहले सजी थी गोदभराई की थाली, अब सज गया उसका जनाजा, आखिर क्यों उठाया खौफनाक कदम

उत्तर प्रदेश से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक प्रेमी जोड़े ने चलती ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दी। मृतक युवक एक बीमा कंपनी में काम करता था, जबकि युवती बीए की छात्रा थी। दोनों मृतक एक ही गांव के हैं।

बागपत

Aman Pandey

Sep 03, 2025

Image Source - Pexels

बागपत के अहैड़ा रेलवे हाल्ट पर प्रेमी जोड़े ने जनता एक्सप्रेस ट्रेन के सामने कूदकर जान दे दी। छात्रा और उसकी बड़ी बहन की दो दिन पहले गोदभराई और रिंग सेरेमनी की रस्म हुई थी। दोनों खेकड़ा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले थे। युवती बागपत के एक कॉलेज में बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा थी। युवक बड़ौत की बीमा कंपनी में जॉब करता था। मंगलवार को दोनों अहैड़ा रेलवे हाल्ट पहुंचे। प्लेटफार्म पर खड़े होकर बातचीत की इसके बाद शामली से दिल्ली जा रही जनता एक्सप्रेस के सामने एक-दूसरे का हाथ पकड़ कर कूद गए, जिससे दोनों की मौत हो गई। ग्रामीणों का कहना है कि दोनों बचपन से एक साथ ही पढ़ते थे। उनके बीच प्रेम- प्रसंग भी चल रहा था। परिजनों ने इस बारे में जानकारी होने से इंकार किया है।

10 मिनट तक युवक-युवती खड़े होकर बात की

दिल्ली- सहारनपुर रेलमार्ग पर अहेड़ा रेलवे हाल्ट पर मंगलवार की सुबह जब अहमदनगर नंगला के अयुवक-युवती ट्रेन के आगे कूदे, तब वहां काफी यात्री मौजूद थे। वहां के प्रत्यक्षदर्शी यात्री बताते हैं कि युवक-युवती खड़े होकर बात करते रहे तो लगा कि दोनों ट्रेन में चढ़ेंगे। जब ट्रेन आई तो दोनों चंद सेकंड में ट्रैक पर कूद गए।

घर का इकलौता चिराग था युवक

अहमदपुर नंगला गांव निवासी अभिषेक अपने परिवार का इकलौता बेटा था। अब उसके परिवार में दो बहनें रह गई हैं, जबकि एक बहन की एक साल पहले मौत हो गई थी। अभिषेक के पिता संदीप दिल्ली में गैस एजेंसी सिलिंडर सप्लाई की नौकरी करते हैं। घटना के समय संदीप अपनी ड्यूटी पर गए हुए थे और हादसे एका पता चलने पर पोस्टमार्टम हाउस आए। उधर, युवती के पिता दूधिया हैं और वह चार बहनों व एक भाई में तीसरे नंबर की थी। बताया गया कि शिवानी और उसकी बड़ी बहन का परिवार वालों ने मेरठ में रिश्ता तय कर दिया था और दोनों की गोदभराई के साथ रिंग सेरेमनी की रस्म भी करा दी थी। पोस्टमार्टम के बाद मंगलवार दोपहर को परिवार वाले दोनों के शव लेकर चले गए और उनका अंतिम संस्कार किया

दोनों के घरों में 250 मीटर की दूरी

ग्रामीणों ने बताया कि अभिषेक और स्वीटी के घरों के बीच में 250 मीटर की दूरी है। दोनों ने बचपन से एक ही स्कूल में पढ़ाई की। इसके बाद 10वीं और 12वीं की पढ़ाई भी एक ही कॉलेज से की। 12वीं करने के बाद अभिषेक बीमा कंपनी में नौकरी करने लगा और स्वीटी ने बीए में बागपत के एसपीआरसी कॉलेज में दाखिला करा लिया।

30 मिनट तक हाल्ट पर खड़ी रही जनता एक्सप्रेस

शामली से दिल्ली जा रही जनता एक्सप्रेस हादसे के बाद अहैड़ा रेलवे हाल्ट पर रोक दी गई। वैसे तो जनता एक्सप्रेस थोड़ी देर ही हाल्ट पर रोकी जाती है लेकिन हादसा होने के बाद करीब 30 मिनट तक जनता एक्सप्रेस हाल्ट पर ही खड़ी रही। इस तरह वहां यात्रियों की काफी भीड़ जमा होती चली गई।

Published on:

03 Sept 2025 09:32 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bagpat / जिस बेटी की दो दिन पहले सजी थी गोदभराई की थाली, अब सज गया उसका जनाजा, आखिर क्यों उठाया खौफनाक कदम

