UP Crime : जेल में बंद बदमाश ने स्कूल प्रबंधक से मांगी 20 लाख की रंगदारी, बोला पैसा नहीं दिया तो…

UP Crime : हिस्ट्रीशीटर प्रवीण की हत्या के आरोप में ललितपुर की जेल में बंद ज्ञानेंद्र ढाका पर 20 लाख रुपये की रंगदारी मांगने का आरोप है।

less than 1 minute read
Google source verification

बागपत

image

Shivmani Tyagi

Nov 06, 2025

bagpat crime

प्रतीकात्मक फोटो ( स्रोत ChatGPT )

UP Crime : उत्तर प्रदेश के बागपत में एक प्राईवेट स्कूल के प्रबंधक से 20 लाख रुपये की रंगदारी मांगे जाने का मामला सामने आया है। ललितपुर जेल में बंद एक हत्यारोपी ज्ञानेंद्र ढाका पर आरोप है कि उसने फोन करके बागपत के एक स्कूल के प्रबंधक कृष्णपाल राणा से रंगदारी मांगी है। कॉल करके आरोपी ने 20 लाख रुपए देने के लिए कहा है। यह भी कहा गया कि अगर 20 लाख रुपए नहीं दिए तो हत्या करा दी जाएगी। इसके बाद से स्कूल प्रबंधक दहशत में है। प्रबंधक ने लिखित तहरीर देते हुए अपनी सुरक्षा की मांग की है। पुलिस को बताया है कि, हत्यारोपी ज्ञानेंद्र ढाका ललितपुर जेल में हिस्ट्रीशीटर प्रवीण की हत्या के आरोप में बंद है। कृष्णपाल राणा की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। कृष्णपाल राणा दोघट थाना क्षेत्र के एक स्कूल के प्रबंधक हैं और उन्हें अब अपनी जान का खतरा सता रहा है।

प्रबंधक ने पुलिस को दी ये तहरीर

सेवा में श्रीमान थाना प्रभारी थाना दोघट जिला बागपत, निवेदन इस प्रकार से है कि कल 4 नवंबर 2025 को समय करीब 12 बजकर 41 पर मेरे फोन नंबर पर ज्ञानेंद्र पुत्र कृष्ण पाल ग्राम ढिकौली जनपद बागपत के फोन नंबर से फोन आया और उसने मेरे से गाली गलौज करते हुए पैसों की मांग की। मेरे मना करने पर मुझे जान से मार देने के लिए कहा। इसके उपरांत मेरे पास बैठे नरेश पाल सिंह ने अपने फोन नंबर से फोन किया तो उससे भी उसी लहजे से गली-गलौज करते हुए पैसे की मांग की जिसकी रिकॉर्डिंग है। उसके पश्चात आज मैं अपनी रिपोर्ट लिखवाने आया हूं। उपरोक्त ज्ञानेंद्र पहले भी मर्डर कर चुका है तथा जेल जा चुका है। अच्छा बदमाश है। मेरी रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्रवाई करने की कृपा करें। मेरी सुरक्षा की जाए।

Hindi News / Uttar Pradesh / Bagpat / UP Crime : जेल में बंद बदमाश ने स्कूल प्रबंधक से मांगी 20 लाख की रंगदारी, बोला पैसा नहीं दिया तो…

