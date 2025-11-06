UP Crime : जेल में बंद बदमाश ने स्कूल प्रबंधक से मांगी 20 लाख की रंगदारी, बोला पैसा नहीं दिया तो…

UP Crime : उत्तर प्रदेश के बागपत में एक प्राईवेट स्कूल के प्रबंधक से 20 लाख रुपये की रंगदारी मांगे जाने का मामला सामने आया है। ललितपुर जेल में बंद एक हत्यारोपी ज्ञानेंद्र ढाका पर आरोप है कि उसने फोन करके बागपत के एक स्कूल के प्रबंधक कृष्णपाल राणा से रंगदारी मांगी है। कॉल करके आरोपी ने 20 लाख रुपए देने के लिए कहा है। यह भी कहा गया कि अगर 20 लाख रुपए नहीं दिए तो हत्या करा दी जाएगी। इसके बाद से स्कूल प्रबंधक दहशत में है। प्रबंधक ने लिखित तहरीर देते हुए अपनी सुरक्षा की मांग की है। पुलिस को बताया है कि, हत्यारोपी ज्ञानेंद्र ढाका ललितपुर जेल में हिस्ट्रीशीटर प्रवीण की हत्या के आरोप में बंद है। कृष्णपाल राणा की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। कृष्णपाल राणा दोघट थाना क्षेत्र के एक स्कूल के प्रबंधक हैं और उन्हें अब अपनी जान का खतरा सता रहा है।