बागपत

वाट्सएप पर आया शादी का कार्ड … एक क्लिक और खाली हो गया पूरा अकाउंट, व्यापारी को लगी इतनी चपत

बागपत के बड़ौत कस्बे में एक व्यापारी जालसाजी का शिकार हो गया। व्यापारी को साइबर ठगों ने एक शादी की कार्ड भेजा और उसे डाउनलोड करते ही व्यापारी को मोटी चपत लग गई।

बागपत

Avaneesh Kumar Mishra

Aug 19, 2025

AI Generated Symbolic Image.

बागपत : जिले के बडौत कस्बे में एक व्यापारी साइबर ठगी का शिकार हो गया। हैकर्स ने डिजिटल शादी का कार्ड भेजकर व्यापारी के मोबाइल को हैक किया और उनके बैंक खाते से एक लाख रुपये उड़ा लिए। पीड़ित ने इसकी शिकायत बडौत कोतवाली और साइबर सेल में दर्ज कराई है, जहां मामले की जांच जारी है।

पीड़ित व्यापारी सचिन जैन, जो बडौत में पेंट की दुकान चलाते हैं, ने बताया कि 14 अगस्त की दोपहर करीब 3 बजे उनके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। मैसेज में एक APK फाइल थी, जिसमें शादी का निमंत्रण होने का दावा किया गया था। जैसे ही सचिन ने फाइल खोली, उनका मोबाइल अपने आप काम करने लगा और उनका उस पर से नियंत्रण खत्म हो गया। देखते ही देखते उनके बैंक खाते से एक लाख रुपये निकाल लिए गए।

सचिन ने तुरंत बैंक को सूचित किया और बडौत कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई। इसके साथ ही उन्होंने बागपत साइबर थाने में भी इसकी जानकारी दी। बडौत कोतवाली प्रभारी मनोज चहल ने बताया कि शिकायत के आधार पर एक दरोगा को जांच के लिए नियुक्त किया गया है। साइबर सेल भी इस मामले की तफ्तीश में जुटी है।

सचिन ने बताया कि घटना को पांच दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक उनके पैसे वापस नहीं मिले हैं और न ही ठगों का कोई सुराग मिला है। इस घटना ने क्षेत्र में साइबर ठगी को लेकर लोगों में दहशत पैदा कर दी है। पुलिस ने लोगों से अनजान लिंक या फाइल पर क्लिक न करने की सलाह दी है।

साइबर ठगी से बचाव के लिए सावधानियां

  • अनजान नंबरों से आए मैसेज या फाइल को न खोलें।
  • किसी भी APK फाइल को डाउनलोड करने से पहले उसकी विश्वसनीयता जांचें।
  • अपने बैंक खाते की जानकारी और OTP किसी के साथ साझा न करें।
  • संदिग्ध गतिविधि होने पर तुरंत बैंक और पुलिस को सूचित करें।

Published on:

19 Aug 2025 04:18 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bagpat / वाट्सएप पर आया शादी का कार्ड … एक क्लिक और खाली हो गया पूरा अकाउंट, व्यापारी को लगी इतनी चपत

