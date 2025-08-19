वाट्सएप पर आया शादी का कार्ड … एक क्लिक और खाली हो गया पूरा अकाउंट, व्यापारी को लगी इतनी चपत

पीड़ित व्यापारी सचिन जैन, जो बडौत में पेंट की दुकान चलाते हैं, ने बताया कि 14 अगस्त की दोपहर करीब 3 बजे उनके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। मैसेज में एक APK फाइल थी, जिसमें शादी का निमंत्रण होने का दावा किया गया था। जैसे ही सचिन ने फाइल खोली, उनका मोबाइल अपने आप काम करने लगा और उनका उस पर से नियंत्रण खत्म हो गया। देखते ही देखते उनके बैंक खाते से एक लाख रुपये निकाल लिए गए।