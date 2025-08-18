मेरठ टोल प्लाजा कांड: सेना जवान से मारपीट पर NHAI का तगड़ा एक्शन, 20 लाख का जुर्माना और कंपनी को किया बैन

17 अगस्त 2025 की रात मेरठ-करनाल हाईवे (NH-709A) के भूनी टोल प्लाजा पर एक सेना जवान के साथ ऐसा हादसा हुआ, जिसने हर किसी को हिलाकर रख दिया। गांव गोटका निवासी जवान को टोल कर्मियों ने बंधक बनाकर लाठियों से पीटा। जवान का चचेरा भाई उसे बचाने दौड़ा, लेकिन उसे भी नहीं बख्शा गया। आरोप है कि टोलकर्मियों ने जवान का आईडी कार्ड और मोबाइल तक छीन लिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने टोल प्लाजा पर धावा बोल दिया और जमकर तोड़फोड़ की। प्रदर्शन के बाद टोलकर्मी फरार हो गए, लेकिन ग्रामीणों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग तेज कर दी।