मेरठ

शाहरुख को समझ में आ गया…सनातनियों से पंगा सही नहीं, मुस्तफिजुर के IPL से बाहर होने पर बोले संगीत सोम

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के निर्देश के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) ने बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल 2026 के लिए चुनी गई अपनी टीम से रिलीज कर दिया है। इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा नेता संगीत सोम ने इसका स्वागत किया और इसे भारत के हिंदुओं तथा सनातन परंपरा को मानने वालों की जीत बताया।

2 min read
Google source verification

मेरठ

image

Aman Pandey

Jan 03, 2026

Sangeet som, BJP leader

भाजपा नेता संगीत सोम। सोर्स: ANI

'बीसीसीआई ने जो निर्णय लिया है उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। ये भारत के सभी हिन्दुओं की जीत है, सनातनियों की जीत है। शाहरुख खान को समझ में आ गया है कि भारत में रहकर सनातनियों से पंगा लेना या सनातनियों के विरुद्ध चलना सही नहीं रहेगा। उन्हें समझ आ गया है कि देश के सैकड़ों करोड़ लोग सनातनी हैं, उन्होंने ही उन्हें शाहरुख खान बनाया है।' भाजपा नेता संगीत सोम ने ये बातें मुस्तफिजुर के IPL से बाहर होने पर कही।

केकेआर को रिप्लेसमेंट की अनुमति

दरअसल, मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर टीम में शामिल किए जाने के बाद से ही सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में विरोध के सुर तेज थे। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा घटनाओं का हवाला देते हुए भाजपा और शिवसेना के कई नेताओं ने बांग्लादेशी खिलाड़ियों को आईपीएल का हिस्सा बनाने पर कड़ी आपत्ति जताई थी। टीम के मालिक शाहरुख खान भी इस विरोध की आंच से अछूते नहीं थे।

बीसीसीआई का दखल

विवाद को बढ़ता देख बीसीसीआई ने इस मामले में हस्तक्षेप किया और केकेआर को मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने का निर्देश दिए थे।

केकेआर ने 9.20 करोड़ खरीदा था

गौरतलब है कि आईपीएल 2026 के लिए दिसंबर में हुई मिनी नीलामी में केकेआर ने मुस्तफिजुर को 9.20 करोड़ रुपये में खरीदा था, जबकि उनका बेस प्राइस दो करोड़ रुपये था। इस बोली में चेन्नई सुपर किंग्स भी शामिल थी, लेकिन अंततः केकेआर ने बाजी मार ली थी। हालांकि, खरीद के तुरंत बाद से ही टीम और उसके मालिक पर राजनीतिक दबाव बढ़ता चला गया।

इस पूरे मामले पर भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम ने कड़ा बयान दिया था। उन्होंने शाहरुख खान पर तीखा हमला करते हुए कहा था कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं और ऐसे में वहां के खिलाड़ी को खरीदना देशहित के खिलाफ है।

