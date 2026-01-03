शाहरुख को समझ में आ गया…सनातनियों से पंगा सही नहीं, मुस्तफिजुर के IPL से बाहर होने पर बोले संगीत सोम

भाजपा नेता संगीत सोम। सोर्स: ANI
'बीसीसीआई ने जो निर्णय लिया है उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। ये भारत के सभी हिन्दुओं की जीत है, सनातनियों की जीत है। शाहरुख खान को समझ में आ गया है कि भारत में रहकर सनातनियों से पंगा लेना या सनातनियों के विरुद्ध चलना सही नहीं रहेगा। उन्हें समझ आ गया है कि देश के सैकड़ों करोड़ लोग सनातनी हैं, उन्होंने ही उन्हें शाहरुख खान बनाया है।' भाजपा नेता संगीत सोम ने ये बातें मुस्तफिजुर के IPL से बाहर होने पर कही।
दरअसल, मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर टीम में शामिल किए जाने के बाद से ही सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में विरोध के सुर तेज थे। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा घटनाओं का हवाला देते हुए भाजपा और शिवसेना के कई नेताओं ने बांग्लादेशी खिलाड़ियों को आईपीएल का हिस्सा बनाने पर कड़ी आपत्ति जताई थी। टीम के मालिक शाहरुख खान भी इस विरोध की आंच से अछूते नहीं थे।
विवाद को बढ़ता देख बीसीसीआई ने इस मामले में हस्तक्षेप किया और केकेआर को मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने का निर्देश दिए थे।
गौरतलब है कि आईपीएल 2026 के लिए दिसंबर में हुई मिनी नीलामी में केकेआर ने मुस्तफिजुर को 9.20 करोड़ रुपये में खरीदा था, जबकि उनका बेस प्राइस दो करोड़ रुपये था। इस बोली में चेन्नई सुपर किंग्स भी शामिल थी, लेकिन अंततः केकेआर ने बाजी मार ली थी। हालांकि, खरीद के तुरंत बाद से ही टीम और उसके मालिक पर राजनीतिक दबाव बढ़ता चला गया।
इस पूरे मामले पर भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम ने कड़ा बयान दिया था। उन्होंने शाहरुख खान पर तीखा हमला करते हुए कहा था कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं और ऐसे में वहां के खिलाड़ी को खरीदना देशहित के खिलाफ है।
