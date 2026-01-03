शाहरुख को समझ में आ गया…सनातनियों से पंगा सही नहीं, मुस्तफिजुर के IPL से बाहर होने पर बोले संगीत सोम

'बीसीसीआई ने जो निर्णय लिया है उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। ये भारत के सभी हिन्दुओं की जीत है, सनातनियों की जीत है। शाहरुख खान को समझ में आ गया है कि भारत में रहकर सनातनियों से पंगा लेना या सनातनियों के विरुद्ध चलना सही नहीं रहेगा। उन्हें समझ आ गया है कि देश के सैकड़ों करोड़ लोग सनातनी हैं, उन्होंने ही उन्हें शाहरुख खान बनाया है।' भाजपा नेता संगीत सोम ने ये बातें मुस्तफिजुर के IPL से बाहर होने पर कही।