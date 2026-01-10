बवाल! शिव मंदिर को किया आग के हवाले; शिवलिंग और शिव परिवार की मूर्तियां भी तोड़ी

चौकी इंचार्ज दारोगा इंद्रेश विक्रम सिंह मौके पर पहुंचे तो लोगों ने उन्हें जमकर खरी-खोटी सुनाई। हंगामा बढ़ने के बाद मवाना CO पंकज लवानिया मौके पर पहुंचे। वहीं, ग्रामीण आरोपियों को गिरफ्तारी कर उन पर रासुका लगाने की मांग पर अड़ गए। जिसके बाद CO ने ग्राम प्रधान असलम कुरैशी से खंडित मूर्तियों के स्थान पर नई मूर्तियां स्थापित कराने को कहा। हालांकि, इस पर ग्रामीण फिर से आक्रोशित हो गए और आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने तक नई मूर्तियां स्थापित नहीं करने पर अड़ गए।