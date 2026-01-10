बवाल! शिव मंदिर को किया आग के हवाले; शिवलिंग और शिव परिवार की मूर्तियां भी तोड़ी

शिव मंदिर में लगाई आग। फोटो सोर्स- सोशल मीडिया
Shiv Temple Set On Fire: उत्तर प्रदेश के मेरठ के एक मंदिर में शिवलिंग और शिव परिवार की मूर्तियों को खंडित कर दिया गया। जिसके बाद घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया।
पूरा मामला मवाना फलावदा थाना क्षेत्र के महलका का बताया जा रहा है। जहां प्राचीन शिव मंदिर में शुक्रवार सुबह शरारती तत्वों ने शिवलिंग और शिव परिवार की मूर्तियां खंडित कर मंदिर को आग के हवाले कर दिया।
इस वजह से मंदिर के दरवाजे, दानपात्र, म्यूजिक सिस्टम, पूजा सामग्री के साथ अन्य सामान जलकर खाक हो गया। मामला सामने आने के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों की दारोगा से भी नोकझोंक हुई। जिसके बाद CO मवाना ने आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन देकर मामला शांत कराया और फोरेंसिक टीम ने सबूत जुटाए। इलाके में तनाव के चलते पुलिस तैनात है।
ग्रामीणों का कहना है कि महलका में सकौती मार्ग पर बिजलीघर के पास भूमिया खेड़ा परिसर में प्राचीन शिव मंदिर है। जिसकी देखरेख गांव निवासी प्रमोद कुमार करते हैं। शुक्रवार की सुबह 5:30 बजे प्रमोद कुमार मंदिर की सफाई और पूजा-अर्चना करने के बाद घर चले गए थे।
श्रद्धालुओं के पूजा-अर्चना के बाद मंदिर का गेट करीब 8.30 बजे बंद कर दिया गया। जिसके बाद शरारती तत्वों ने वहां पहुंचकर शिवलिंग और शिव परिवार की मूर्तियां खंडित कर दी और मंदिर में आग लगा दी।
वहां से गुजर रहे जैन इंटर कॉलेज के कर्मचारी संदीप ने मंदिर में आग लगी देखी तो समिति सदस्यों और प्रमोद कुमार को इस बात की सूचना दी। जैसे-तैसे ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया।
चौकी इंचार्ज दारोगा इंद्रेश विक्रम सिंह मौके पर पहुंचे तो लोगों ने उन्हें जमकर खरी-खोटी सुनाई। हंगामा बढ़ने के बाद मवाना CO पंकज लवानिया मौके पर पहुंचे। वहीं, ग्रामीण आरोपियों को गिरफ्तारी कर उन पर रासुका लगाने की मांग पर अड़ गए। जिसके बाद CO ने ग्राम प्रधान असलम कुरैशी से खंडित मूर्तियों के स्थान पर नई मूर्तियां स्थापित कराने को कहा। हालांकि, इस पर ग्रामीण फिर से आक्रोशित हो गए और आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने तक नई मूर्तियां स्थापित नहीं करने पर अड़ गए।
फिलहाल पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके आस-पास लगे CCTV फुटेज के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। फोरेंसिक टीम ने सबूत एकत्र करके लैब में भेजे हैं। मामले की जांच की जा रही है।
