मौत के आखिरी 30 सेकंड, मरती हुई मां बोली…हैवान बेटी को उठा ले गया बचाओ

घटना सुबह करीब 8 बजे की है। सरधना थाना क्षेत्र के कपसाड़ गांव की सुनीता अपनी बेटी रूबी के साथ गन्ने के खेत पर छिलाई का काम करने जा रही थीं। गांव के बाहर रजवाहा पुल के पास पारस सोम अपने साथियों सुनील और दो-तीन अन्य लोगों के साथ पहुंचा। आरोपियों ने रूबी को जबरन बाइक पर बैठाने की कोशिश करने लगा। मां सुनीता ने बीच-बचाव किया और बेटी को छुड़ाने की कोशिश की, तो पारस ने फरसे से उनके सिर पर कई वार किए। हमले में सुनीता लहूलुहान होकर गिर पड़ीं। इसके बाद आरोपी रूबी को लेकर फरार हो गए। ग्रामीणों ने घायल सुनीता को तुरंत निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां दोपहर में उनकी मौत हो गई।