गांव जाने के सभी रास्ते सील; दलित बेटी का अपहरण मां की हत्या मामले ने पकड़ा तूल! धरने पर बैठे विधायक अतुल प्रधान

पुलिस की कार्रवाई से नाराज विधायक अतुल प्रधान मौके पर ही धरने पर बैठ गए और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने आरोप लगाया कि पीड़ित परिवार से मिलने से रोकना पूरी तरह गलत है।यह सरकार की संवेदनहीनता को उजागर करता है। विधायक ने कहा कि जब तक दलित महिला की हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता और नाबालिग बेटी की सकुशल बरामदगी नहीं होती, तब तक वह अपना विरोध जारी रखेंगे और पीछे हटने वाले नहीं हैं।