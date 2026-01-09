गांव जाने के सभी रास्ते सील; दलित बेटी का अपहरण मां की हत्या मामले ने पकड़ा तूल! धरने पर बैठे विधायक अतुल प्रधान

दलित बेटी का अपहरण मां की हत्या मामले में अपडेट।
Dalit Daughter Kidnapping Mother Murder Case Update: मेरठ के सरधना थाना क्षेत्र के गांव कपसाड़ में दलित महिला की हत्या और उसकी नाबालिग बेटी के अपहरण को लेकर माहौल लगातार तनावपूर्ण बना हुआ है। जब सरधना विधायक अतुल प्रधान पीड़ित परिवार से मिलने गांव पहुंचे, तो पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देते हुए उन्हें गांव के बाहर ही रोक दिया।
विधायक को आगे जाने से रोके जाने पर मौके पर हंगामा शुरू हो गया। जिसके बाद स्थिति कुछ देर के लिए और अधिक तनावपूर्ण हो गई। इस दौरान पुलिस और समर्थकों के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली।
विधायक को रोके जाने के दौरान पुलिस और उनके समर्थकों के बीच धक्का-मुक्की की स्थिति भी बन गई। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने तुरंत अतिरिक्त बल मौके पर बुला लिया। बढ़ते तनाव को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया और गांव व आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है।
पुलिस की कार्रवाई से नाराज विधायक अतुल प्रधान मौके पर ही धरने पर बैठ गए और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने आरोप लगाया कि पीड़ित परिवार से मिलने से रोकना पूरी तरह गलत है।यह सरकार की संवेदनहीनता को उजागर करता है। विधायक ने कहा कि जब तक दलित महिला की हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता और नाबालिग बेटी की सकुशल बरामदगी नहीं होती, तब तक वह अपना विरोध जारी रखेंगे और पीछे हटने वाले नहीं हैं।
स्थिति और ज्यादा बिगड़ने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने गांव कपसाड़ को चारों ओर से सील कर दिया है। गांव आने वाले रास्तों को सील कर दिया गया है। गांव में भारी संख्या में पुलिस बल और पीएसी की तैनाती की गई है। एहतियातन किसी भी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है, जबकि वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद रहकर हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं।
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी और किशोरी की सकुशल बरामदगी के लिए विशेष टीमें गठित कर दी गई हैं। गांव में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल की तैनाती आगे भी जारी रहेगी।
