9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

देहरादून

कौन हैं उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता? जानिए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय से कनेक्शन

Uttarakhand HC Chief Justice MK Gupta: न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। जानिए उनके बारे में।

2 min read
Google source verification

देहरादून

image

Harshul Mehra

Jan 09, 2026

about chief justice of uttarakhand high court manoj kumar gupta dehradun news

उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता के बारे में। फोटो सोर्स- IANS

Uttarakhand HC Chief Justice MK Gupta: केंद्र सरकार ने गुरुवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) के न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता को उत्तराखंड उच्च न्यायालय (Uttarakhand High Court) का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की मंजूरी दे दी।

उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस

केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक, राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 217(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता को उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से उत्तराखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है।

वर्तमान मुख्य न्यायाधीश गुहानाथन नरेंद्र (Guhanathan Narendar) की 9 जनवरी को सेवानिवृत्ति के बाद यह नियुक्ति प्रभावी होगी। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता में सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने 18 दिसंबर, 2025 को आयोजित अपनी बैठक में न्यायमूर्ति जी. नरेंद्र की 9 जनवरी को सेवानिवृत्ति के बाद न्यायमूर्ति गुप्ता को उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की थी।

न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता के बारे में

9 अक्टूबर, 1964 को न्यायमूर्ति गुप्ता का जन्म हुआ था। 1987 में लखनऊ विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक की उपाधि उन्होंने प्राप्त की। उसी साल 6 दिसंबर को अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत हुए। उन्होंने मुख्य रूप से दीवानी, किराया नियंत्रण और संवैधानिक मामलों में न्यायाधीश बनने से पहले वकालत की।

8 अक्टूबर, 2026 को होंगे सेवानिवृत्त

12 अप्रैल 2013 को न्यायमूर्ति गुप्ता को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया। उन्होंने 10 अप्रैल, 2015 को स्थायी न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। वे उत्तर प्रदेश राज्य विधि सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। 8 अक्टूबर, 2026 को वह सेवानिवृत्त होंगे।

मुख्य न्यायाधीश प्रितिंकर दिवाकर (Justice Pritinker Diwaker) की सेवानिवृत्ति के बाद, उन्हें 2023 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली (Justice Arun Bhansali) की नियुक्ति तक इस पद पर कार्य किया।

ये भी पढ़ें

कौन हैं सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी? तुर्कमान गेट पत्थरबाजी मामले क्यों आ रहा नाम; विवादों से पहले भी रह चुका नाता!
रामपुर
about mp mohibullah nadvi why his name coming up in turkman gate stone pelting case in delhi

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

uttar pradesh news

Published on:

09 Jan 2026 11:36 am

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / कौन हैं उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता? जानिए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय से कनेक्शन

बड़ी खबरें

View All

देहरादून

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग

मौसम दिखाएगा भयंकर रूप : 13 जनवरी तक घने कोहरे और पहाड़ों में पाले का यलो अलर्ट जारी

A yellow alert for dense fog and frost has been issued in Uttarakhand until January 13
देहरादून

उर्मिला सनावर से  लंबी पूछताछ, 46 डिजिटल फाइलें कब्जे में लीं, वीआईपी के नाम का किया था दावा

In the Ankita Bhandari case, actress Urmila Sanawar was questioned by the police and SIT, and her audio and video recordings were seized
देहरादून

अंकिता के माता-पिता बोले…VIP की वजह से हमारी बेटी की हत्या हुई, मामले की हो सीबीआई जांच

Ankita Bhandari's parents have demanded a CBI investigation into the murder from Chief Minister Pushkar Singh Dhami
देहरादून

अंकिता हत्याकांड : दो और ऑडियो-वीडियो वायरल, बड़े नेता का नाम लेने का दबाव, नार्को टेस्ट कराने का दावा

A new audio recording and a video have gone viral in the Ankita Bhandari murder case
देहरादून

‘मैं अपनी जान जोखिम में डालकर….’ अंकिता भंडारी हत्याकांड केस में एक्ट्रेस उर्मिला सनावर का बड़ा खुलसा!

ankita bhandari murder case update what did actress urmila sanawar say
देहरादून
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.