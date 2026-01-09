कौन हैं उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता? जानिए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय से कनेक्शन

वर्तमान मुख्य न्यायाधीश गुहानाथन नरेंद्र (Guhanathan Narendar) की 9 जनवरी को सेवानिवृत्ति के बाद यह नियुक्ति प्रभावी होगी। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता में सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने 18 दिसंबर, 2025 को आयोजित अपनी बैठक में न्यायमूर्ति जी. नरेंद्र की 9 जनवरी को सेवानिवृत्ति के बाद न्यायमूर्ति गुप्ता को उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की थी।