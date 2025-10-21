खुशियों की रात बनी मातम की शाम, पटाखा बाजार में भीषण धमाका, दो युवक झुलसे, एक की मौत दूसरा गंभीर

सांकेतिक फोटो जेनरेट AI
बहराइच में दीपावली की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गईं। जब पटाखे खरीदने गए दो दोस्तों के साथ दर्दनाक हादसा हो गया। पटाखों का एक पैकेट गिरते ही धमाकों की आवाज गूंज उठी। पल भर में खुशियों की जगह चीख-पुकार मच गई। अस्पताल पहुंचने से पहले ही एक युवक ने दम तोड़ दिया।
सोमवार की शाम बहराइच के इंदिरा नगर मोहल्ले में दीपावली की रौनक के बीच अचानक हड़कंप मच गया। स्टेशन रोड स्थित चंद्रशेखर आजाद बालिका इंटर कॉलेज मार्ग किनारे लगी अस्थायी पटाखा दुकानों से दो युवक खरीदारी कर लौट रहे थे। इसी दौरान वे विक्रेता अमन गर्ग के घर से पटाखों का पैकेट लेकर बाहर निकले। तभी उनका संतुलन बिगड़ गया। पटाखों का पैकेट जमीन पर गिर गया। जमीन पर गिरते ही पटाखों में तेज धमाके होने लगे। एक के बाद एक फटते पटाखों की आवाज से पूरा इलाका दहल उठा। लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। जब धुआं छटा तो दोनों युवक गंभीर रूप से झुलसे पड़े थे। घायल वीरेंद्र (16) पुत्र कमला प्रसाद और मनीष (18) पुत्र अनंत राम, दोनों नचक बंगला पकड़ी गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं।
दीपावली की जगमगाहट में अचानक छाया यह अंधेरा पूरे मोहल्ले को गमगीन कर गया। सीओ पयागपुर ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है। लोग कह रहे थे। “जिस शाम को रोशनी से चमकना था। उसी ने एक घर की जिंदगी बुझा दी।
घटना की जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी करुणाकर पांडे पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। दोनों घायलों को तत्काल अस्पताल ले जाया गया। जहां से डॉक्टरों ने हालत नाजुक देखते हुए उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। लेकिन इलाज के दौरान मनीष ने दम तोड़ दिया। हादसे की खबर सुनते ही परिवार वालों में कोहराम मच गया।
