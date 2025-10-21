Patrika LogoSwitch to English

बहराइच

खुशियों की रात बनी मातम की शाम, पटाखा बाजार में भीषण धमाका, दो युवक झुलसे, एक की मौत दूसरा गंभीर

बहराइच में दीपावली की शाम उस वक्त मातम में बदल गई। जब पटाखों का पैकेट गिरते ही तेज धमाकों से दो युवक झुलस गए। इलाज के दौरान एक की मौत हो गई। हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। चीखें और धुआं ने दीपों की रोशनी को ढक दिया।

2 min read

बहराइच

image

Mahendra Tiwari

Oct 21, 2025

Bahraich-news

सांकेतिक फोटो जेनरेट AI

बहराइच में दीपावली की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गईं। जब पटाखे खरीदने गए दो दोस्तों के साथ दर्दनाक हादसा हो गया। पटाखों का एक पैकेट गिरते ही धमाकों की आवाज गूंज उठी। पल भर में खुशियों की जगह चीख-पुकार मच गई। अस्पताल पहुंचने से पहले ही एक युवक ने दम तोड़ दिया।

सोमवार की शाम बहराइच के इंदिरा नगर मोहल्ले में दीपावली की रौनक के बीच अचानक हड़कंप मच गया। स्टेशन रोड स्थित चंद्रशेखर आजाद बालिका इंटर कॉलेज मार्ग किनारे लगी अस्थायी पटाखा दुकानों से दो युवक खरीदारी कर लौट रहे थे। इसी दौरान वे विक्रेता अमन गर्ग के घर से पटाखों का पैकेट लेकर बाहर निकले। तभी उनका संतुलन बिगड़ गया। पटाखों का पैकेट जमीन पर गिर गया। जमीन पर गिरते ही पटाखों में तेज धमाके होने लगे। एक के बाद एक फटते पटाखों की आवाज से पूरा इलाका दहल उठा। लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। जब धुआं छटा तो दोनों युवक गंभीर रूप से झुलसे पड़े थे। घायल वीरेंद्र (16) पुत्र कमला प्रसाद और मनीष (18) पुत्र अनंत राम, दोनों नचक बंगला पकड़ी गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं।

“जिस शाम को रोशनी से चमकना था। उसी ने एक घर की जिंदगी बुझा दी।

दीपावली की जगमगाहट में अचानक छाया यह अंधेरा पूरे मोहल्ले को गमगीन कर गया। सीओ पयागपुर ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है। लोग कह रहे थे। “जिस शाम को रोशनी से चमकना था। उसी ने एक घर की जिंदगी बुझा दी।

परिवार में मच गया कोहराम

घटना की जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी करुणाकर पांडे पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। दोनों घायलों को तत्काल अस्पताल ले जाया गया। जहां से डॉक्टरों ने हालत नाजुक देखते हुए उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। लेकिन इलाज के दौरान मनीष ने दम तोड़ दिया। हादसे की खबर सुनते ही परिवार वालों में कोहराम मच गया।

Published on:

21 Oct 2025 10:22 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bahraich / खुशियों की रात बनी मातम की शाम, पटाखा बाजार में भीषण धमाका, दो युवक झुलसे, एक की मौत दूसरा गंभीर

बहराइच

उत्तर प्रदेश

नेपाल तक फैला नेटवर्क 3.5 किलो ब्राउन शुगर बरामद बहराइच में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, लखनऊ कनेक्शन आया सामने

Bahraich
बहराइच

भेड़ियों का आतंक, 2 मारे जा चुके, एक घायल, एक फरार… 25 लोगों को किया घायल, 6 की मौत

बहराइच

Drug Raid: औषधि विभाग की सर्जिकल स्ट्राइक: रॉयल फार्मा से मिली नशीली दवाओं की खेप, जांच में कई बड़े नामों के संकेत

लाखों की प्रतिबंधित कफ सिरप और नशीली दवाएं बरामद (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
बहराइच

बिल्ली समझकर गोद में उठाया ‘शावक’, फिर झाड़ियों से निकली मां महिला को किया घायल, ग्रामीणों में दहशत

Bahraich-news
बहराइच

Bahraich Wolf Attack: घर से मासूम बच्ची को उठा ले गया भेड़िया, दो महिलाएं की घायल, ग्रामीणों में दहशत

Bahraich Wolf Attack
बहराइच
