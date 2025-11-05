डंपर ने पति-पत्नी-बेटा और साले को रौंदा, टायर में फंसे शव…50 मीटर घसीटते रहे

अचानक बगल से आते एक डंपर ने कट मार दिया, जिससे बाइक उसके पिछले पहिए में फंस गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक करीब 50 मीटर तक घिसटती चली गई। इस दौरान पूरा परिवार पहिए के नीचे कुचल गया। अनियंत्रित डंपर सड़क किनारे 10 फीट गहरे गड्ढे में पलट गया। शव और बाइक पहिए में बुरी तरह फंसे हुए थे। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस को शव निकालने के लिए डंपर के पहिए को पंचर करना पड़ा। जेसीबी की मदद से वाहन को सीधा किया गया।