डंपर ने पति-पत्नी-बेटा और साले को रौंदा, टायर में फंसे शव…50 मीटर घसीटते रहे

बहराइच में एक डंपर की चपेट में आने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। हादसे की वजह घने कोहरे को बताया जा रहा है। बाइक डंपर में फंसने के बाद 50 मीटर तक घसीटती रही।

2 min read
Google source verification

बहराइच

image

Avaneesh Kumar Mishra

Nov 05, 2025

बाइक को रौंदने के बाद गड्ढे में पलटा डंपर।

बाइक को रौंदने के बाद गड्ढे में पलटा डंपर, PC- X

बहराइच: उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में कोहरे की वजह से एक दिल दहला देने वाला हादसा हो गया। लखनऊ-बहराइच हाइवे पर एक डंपर ने एक बाइक सवार परिवार के चार लोगों को रौंद दिया, जिसमें पति-पत्नी, उनका तीन साल का मासूम बेटा और साला शामिल है। हादसे में सभी की मौके पर ही मौत हो गई। कोहरे के कारण ड्राइवर को आगे चल रही बस नजर नहीं आई।

50 मीटर घिसटती चली गई बाइक

घटना फखरपुर थाना क्षेत्र के मदन कोठी गांव के पास सुबह करीब छह बजे की है। खैरीघाट थाना क्षेत्र के ललुही गांव निवासी करण (32 वर्ष) अपनी पत्नी शीनू (28 वर्ष), बेटे विष्णु (3 वर्ष) और नानपारा थाना क्षेत्र के साले चंद्र किशोर (35 वर्ष) के साथ मंगलवार शाम एक रिश्तेदारी में गए थे। बुधवार सुबह सभी एक ही बाइक पर सवार होकर वापस लौट रहे थे।

डंपर ने अचानक मारा कट

अचानक बगल से आते एक डंपर ने कट मार दिया, जिससे बाइक उसके पिछले पहिए में फंस गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक करीब 50 मीटर तक घिसटती चली गई। इस दौरान पूरा परिवार पहिए के नीचे कुचल गया। अनियंत्रित डंपर सड़क किनारे 10 फीट गहरे गड्ढे में पलट गया। शव और बाइक पहिए में बुरी तरह फंसे हुए थे। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस को शव निकालने के लिए डंपर के पहिए को पंचर करना पड़ा। जेसीबी की मदद से वाहन को सीधा किया गया।

'कोहरे में बस नजर नहीं आई, स्टियरिंग मोड़ते ही…'

हादसे में मामूली रूप से घायल डंपर चालक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूछताछ में उसने बताया, 'सुबह घना कोहरा था। आगे एक रोडवेज बस चल रही थी, लेकिन कोहरे के कारण वह दिखाई नहीं दी। बस चालक ने अचानक ब्रेक मारा, तो बस सामने आ गई। मैंने बचने के लिए स्टियरिंग तेजी से मोड़ दिया। स्टियरिंग मोड़ने की वजह से पास में चल रहा बाइक चपेट में आ गई।

एक घंटे तक लगा रहा हाईवे पर जाम

हादसे के बाद हाईवे पर करीब एक घंटे तक भारी जाम लग गया। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। फखरपुर थाना प्रभारी ब्रह्मानंद गौड़ और पुलिस टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर यातायात बहाल किया। चारों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। डंपर को जब्त कर लिया गया है और मृतकों के परिजनों को सूचना दी गई।

एएसपी रामानंद कुशवाहा ने बताया, 'यह बेहद दुखद हादसा है, जिसमें एक ही परिवार के चार सदस्यों की मौत हो गई। चालक का बयान दर्ज कर लिया गया है। घने कोहरे को मुख्य कारण माना जा रहा है। वाहन की फिटनेस और चालक की लापरवाही की जांच की जा रही है। जांच पूरी होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।'

Published on:

05 Nov 2025 01:02 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bahraich / डंपर ने पति-पत्नी-बेटा और साले को रौंदा, टायर में फंसे शव…50 मीटर घसीटते रहे

