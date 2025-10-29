Patrika LogoSwitch to English

बहराइच

बहराइच नाव हादसा : 13 लोगों को SDRF ने बचाया, 8 लोग लापता, एक महिला की मौत

Bahraich boat accident : बहराइच में एक नाव हादसा हो गया। यहां कौड़ियाला नदी के बीच से गुजर रही नाव तेज बहाव के कारण अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में एक महिला की मौत हो गई। वहीं 13 लोगों को SDRF ने बचा लिया। 8 लोग अभी भी लापता हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

बहराइच

image

Avaneesh Kumar Mishra

Oct 29, 2025

बहराइच नाव हादसा, PC- X

बहराइच में बड़ा नाव हादसा हो गया। यहां कौड़ियाला नदी के बीच गुजर रही एक नाव तेज बहाव के कारण अनियंत्रित होकर पलट गई। नाव में 22 लोग सवार थे। नाव में सवार लोगों में अधिकतर बच्चे थे। SDRF और ग्रामीणों 13 लोगों को बचा लिया। वहीं एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई।

मामला कतर्नियाघाट वन्यजीव रेंज के गांव भरथापुर का है। यह गांव सुजौली थाना क्षेत्र में आता है। मौके पर DM और SDM मौजूद हैं। भारी संख्या में SDRF के जवान लापता लोगों की नदी में तलाश कर रहे हैं। हादसा बुधवार देर शाम में हुआ। भरथापुर गांव के ग्रामीण लखीमपुर के खैरटिया गांव से कौड़ियाला नदी के रास्ते नाव से आते-जाते हैं। नाव वापसी के समय नदी की बीच धारा में हिचकोले खाते हुए पलट गई।

हादसे में यह लोग अब तक बचाए गए

हादसे में सुरक्षित बचाए गए लोगों में भरथापुर के लक्ष्मी नारायण पुत्र विसेसर, रानी देवी पत्नी रामाधार, ज्योति पुत्री आनंद कुमार और हरिमोहन पुत्र रामकिशोर शामिल हैं। लापता लोगों में नाव चालक मिहीलाल समेत 8 लोग शामिल हैं। बताया जा रहा है कि लापता लोगों में कुछ मेहमान भी थे।

CM ने प्रशासन और NDRF-SDRF को पहुंचने का दिया निर्देश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस और प्रशासन को एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के साथ दुर्घटनास्थल पर पहुंचने का निर्देश दिया। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से कहा कि तत्काल राहत कार्य को सुचारू रूप से कराना सुनिश्चित करें।

बाजार करने आए थे ग्रामीण

प्रत्यक्षदर्शी प्रेम सिंह ने बताया- भरथापुर वाले यहां बाजार करने आए थे। 6 बजे के बाद सभी नाव से वापस जा रहे थे। उनके साथ में कारीकोट, तिकुनिया और अन्य जगह के लोग भी थे। नाव पर 22 लोग सवार थे। यह सभी दूसरे गांव बाजार करने के लिए गए थे। रेस्क्यू अभी जारी है...।

Published on:

29 Oct 2025 11:46 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bahraich / बहराइच नाव हादसा : 13 लोगों को SDRF ने बचाया, 8 लोग लापता, एक महिला की मौत

