बहराइच नाव हादसा : 13 लोगों को SDRF ने बचाया, 8 लोग लापता, एक महिला की मौत

बहराइच में बड़ा नाव हादसा हो गया। यहां कौड़ियाला नदी के बीच गुजर रही एक नाव तेज बहाव के कारण अनियंत्रित होकर पलट गई। नाव में 22 लोग सवार थे। नाव में सवार लोगों में अधिकतर बच्चे थे। SDRF और ग्रामीणों 13 लोगों को बचा लिया। वहीं एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई।
मामला कतर्नियाघाट वन्यजीव रेंज के गांव भरथापुर का है। यह गांव सुजौली थाना क्षेत्र में आता है। मौके पर DM और SDM मौजूद हैं। भारी संख्या में SDRF के जवान लापता लोगों की नदी में तलाश कर रहे हैं। हादसा बुधवार देर शाम में हुआ। भरथापुर गांव के ग्रामीण लखीमपुर के खैरटिया गांव से कौड़ियाला नदी के रास्ते नाव से आते-जाते हैं। नाव वापसी के समय नदी की बीच धारा में हिचकोले खाते हुए पलट गई।
हादसे में सुरक्षित बचाए गए लोगों में भरथापुर के लक्ष्मी नारायण पुत्र विसेसर, रानी देवी पत्नी रामाधार, ज्योति पुत्री आनंद कुमार और हरिमोहन पुत्र रामकिशोर शामिल हैं। लापता लोगों में नाव चालक मिहीलाल समेत 8 लोग शामिल हैं। बताया जा रहा है कि लापता लोगों में कुछ मेहमान भी थे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस और प्रशासन को एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के साथ दुर्घटनास्थल पर पहुंचने का निर्देश दिया। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से कहा कि तत्काल राहत कार्य को सुचारू रूप से कराना सुनिश्चित करें।
प्रत्यक्षदर्शी प्रेम सिंह ने बताया- भरथापुर वाले यहां बाजार करने आए थे। 6 बजे के बाद सभी नाव से वापस जा रहे थे। उनके साथ में कारीकोट, तिकुनिया और अन्य जगह के लोग भी थे। नाव पर 22 लोग सवार थे। यह सभी दूसरे गांव बाजार करने के लिए गए थे। रेस्क्यू अभी जारी है...।
