बहराइच नाव हादसा : 13 लोगों को SDRF ने बचाया, 8 लोग लापता, एक महिला की मौत

मामला कतर्नियाघाट वन्यजीव रेंज के गांव भरथापुर का है। यह गांव सुजौली थाना क्षेत्र में आता है। मौके पर DM और SDM मौजूद हैं। भारी संख्या में SDRF के जवान लापता लोगों की नदी में तलाश कर रहे हैं। हादसा बुधवार देर शाम में हुआ। भरथापुर गांव के ग्रामीण लखीमपुर के खैरटिया गांव से कौड़ियाला नदी के रास्ते नाव से आते-जाते हैं। नाव वापसी के समय नदी की बीच धारा में हिचकोले खाते हुए पलट गई।