बहराइच नाव हादसा : दो शव और मिले, 6 लोग अभी भी लापता

वहीं, 29 अक्टूबर की रात हुए इस दर्दनाक हादसे के बाद से आठ लोग लापता थे। हादसे के बाद से ही नदी में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लापता आठ लोगों में से दो के शव बरामद हो चुके हैं, जबकि छह लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय गोताखोरों की टीमें लगातार नदी में तलाशी अभियान चला रही हैं।