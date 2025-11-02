Patrika LogoSwitch to English

कानपुर

दिन-रात गिनते रहे सिक्के, जब पानवाले ने दिया ‘सोने की चेन का तोहफा’ तो छलक उठी पत्नी की आंखें

कहानी एक पान की दुकान चलाने वाले शख्स की है। जो अपनी पत्नी को सोने की चेन गिफ्ट करना चाहता था। लेकिन, पैसे के अभाव में वह ऐसा कर नहीं पा रहा था। फिर उसने जो किया उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे।

2 min read
Google source verification

कानपुर

image

Avaneesh Kumar Mishra

Nov 02, 2025

Image Generated by Chatgpt.

Image Generated by Chatgpt

कानपुर : कानपुर में एक पान की दुकान चलाने वाला युवक अपनी पत्नी को सरप्राइज गिफ्ट देना चाहता था, लेकिन उस समय उसके पास रुपए नहीं थे। उसने कुछ ऐसा किया कि उसकी पत्नी की आंखें छलक उठी। आइए जानते हैं पूरी कहानी…।

कानपुर के एचएएल चौराहे पर अभिषेक यादव पान की दुकान चलाते हैं। उनकी उम्र लगभग 22 साल है। एक साल पहले अभिषेक यादव की शादी हुई थी। शादी के बाद से ही अभिषेक के मन में था कि वह अपनी पत्नी को एक सरप्राइज गिफ्ट देंगे। लेकिन, उनके पास इतने पैसे नहीं थे, जिससे वह अपनी पत्नी को कीमती गिफ्ट दे सकें। क्योंकि अभिषेक ने अपनी पत्नी की इच्छा जान ली थी कि वह सोने की चेन गिफ्ट में चाहती है। अभिषेक इस बात को पत्नी की डिमांड नहीं उसकी ख्वाहिश समझने लगे।

अभिषेक ने इकट्ठा करने शुरू किए सिक्के

अभिषेक ने मन ही मन में ठान लिया कि वह अपनी पत्नी को गिफ्ट में सोने की चेन जरूर देंगे। बस फिर क्या था अभिषेक ने 20-20 रुपए के सिक्के इकट्ठा करने शुरू कर दिया। उन्होंने एक साल तक यह काम किया। वह रोजाना 20-20 के सिक्के इकट्ठा करते। एक साल में उन्होंने लगभग एक लाख रुपए इकट्ठा कर लिए। अभिषेक अपनी पत्नी को करवाचौथ या दीपावली पर ही गिफ्ट देना चाहते थे, लेकिन सोने का भाव 1 लाख के पार पहुंच जाने के कारण वह रुक गए और अब अपनी पत्नी को सोने की चेन गिफ्ट में दी।

झोले में सिक्के भरकर पहुंचे अभिषेक

अभिषेक ने अपने थैले में 20-20 रुपए के सिक्के भरे और पहुंच गए सोने की चेन लेने। जैसे ही वह महेश ज्वैलर्स की दुकान पर पहुंचे तो ज्वैलर्स ने उनके सिक्के लेने से मना कर दिया। कहा कि इतने सिक्के तो बैंक भी नहीं लेता वह कैसे ले लें। लेकिन, अभिषेक ने जब पूरी बात बताई तो सर्राफा कारोबारी महेश मान गए।

बिना सिक्के गिने ही दे दी चेन

सर्राफा कारोबारी महेश ने बताया कि वह पहले तो इतने सारे सिक्के लेने को तैयार नहीं थे। लेकिन पान की दुकान चलाने वाले अभिषेक ने जब पूरी कहानी बताई तो वह दंग रह गए। महेश वर्मा का कहना है कि मेरे इतने साल की ज्वेलर्स की दुकान में कभी इस तरह का कोई चेन खरीदने वाला नहीं आया। मुझे लगा कि मैं भी अपनी पत्नी को चाहता हूं। लेकिन उसका पत्नी के प्रति प्रेम देखकर मुझे लगा कि उसकी फरमाइश जरूर पूरी करनी चाहिए। सिक्के किसी तरह मैं एडजस्ट कर लूंगा।

02 Nov 2025

