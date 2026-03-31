CM योगी की मां को लेकर अभद्र टिप्पणी करने वाला मौलाना मोहम्मद सलीम को बहराइच पुलिस ने भेजा जेल

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले मौलाना मोहम्मद सलीम को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने उसे बिहार के अररिया जिले से पकड़कर बहराइच पुलिस के हवाले किया। जहां से उसे कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया।

यह मामला 8 मार्च का बताया जा रहा है। जब बहराइच में कुछ हिंदू संगठनों ने नगर कोतवाली थाने में मौलाना के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप था कि एक धार्मिक सभा के दौरान मौलाना ने मुख्यमंत्री की मां के लिए बेहद अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। जिसके बाद प्रदेशभर में लोगों में नाराजगी फैल गई।