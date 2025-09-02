Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बहराइच

यूपी में भारी बारिश के चलते इन जिलों में कक्षा 1 से 8 तक बंद किए गए स्कूल

प्रदेश में बीते दो दिनों से भारी बारिश का सिलसिला जारी रहा। बारिश और मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए अलग-अलग जिलों के डीएम ने मंगलवार 2 सितंबर को कई जिलों में कक्षा 1 से 8 तक विद्यालय बंद करने के आदेश दिए है।

बहराइच

Mahendra Tiwari

Sep 02, 2025

School Close
फोटो सोर्स पत्रिका

यूपी में जमकर बारिश हो रही है। सोमवार से शुरू हुआ बारिश का यह सिलसिला मंगलवार तक जारी रहा।
दूसरी तरफ मौसम को देखते हुए प्रदेश के कई जिलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। इन जिलों में डीएम के आदेश पर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने मंगलवार 2 सितंबर को कक्षा 1 से 8 तक सभी परिषदीय मान्यता प्राप्त गैर मान्यता प्राप्त स्कूल बंद करने के आदेश दिए हैं।

यूपी में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया है। लगभग पूरे प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। भारी बारिश के चलते प्रदेश के कई जिलों में डीएम के आदेश पर कक्षा एक से आठ तक के स्कूल मंगलवार 2 सितंबर को अवकाश घोषित किया गया है। बहराइच जिले में लगातार हो रही बारिश को देखते हुए कक्षा एक से आठ तक के सभी परिषदीय, सहायता प्राप्त, शासकीय व गैर शासकीय विद्यालय मंगलवार को बंद रहेंगे। बीएसए आशीष कुमार सिंह ने इस आशय का आदेश जारी करते हुए कहा है कि लगातार हो रही बारिश को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी के आदेश पर कक्षा एक से आठ तक के सभी विद्यालय बंद रहेंगे।

इन जिलों में कक्षा 1 से 8 तक 2 सितंबर को घोषित किया गया अवकाश

इसी तरह पश्चिमी यूपी के कई जिलों में मौसम विभाग ने पहले से ही अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट को देखते हुए मेरठ, बरेली, बिजनौर, मुरादाबाद, रायबरेली और अलीगढ़ में स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। यह अवकाश बारिश और शहर में हुए जलभराव की वजह से किया गया है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

02 Sept 2025 09:53 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bahraich / यूपी में भारी बारिश के चलते इन जिलों में कक्षा 1 से 8 तक बंद किए गए स्कूल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट