यूपी में भारी बारिश के चलते इन जिलों में कक्षा 1 से 8 तक बंद किए गए स्कूल

यूपी में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया है। लगभग पूरे प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। भारी बारिश के चलते प्रदेश के कई जिलों में डीएम के आदेश पर कक्षा एक से आठ तक के स्कूल मंगलवार 2 सितंबर को अवकाश घोषित किया गया है। बहराइच जिले में लगातार हो रही बारिश को देखते हुए कक्षा एक से आठ तक के सभी परिषदीय, सहायता प्राप्त, शासकीय व गैर शासकीय विद्यालय मंगलवार को बंद रहेंगे। बीएसए आशीष कुमार सिंह ने इस आशय का आदेश जारी करते हुए कहा है कि लगातार हो रही बारिश को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी के आदेश पर कक्षा एक से आठ तक के सभी विद्यालय बंद रहेंगे।