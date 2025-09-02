यूपी में भारी बारिश के चलते इन जिलों में कक्षा 1 से 8 तक बंद किए गए स्कूल

यूपी में जमकर बारिश हो रही है। सोमवार से शुरू हुआ बारिश का यह सिलसिला मंगलवार तक जारी रहा।
दूसरी तरफ मौसम को देखते हुए प्रदेश के कई जिलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। इन जिलों में डीएम के आदेश पर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने मंगलवार 2 सितंबर को कक्षा 1 से 8 तक सभी परिषदीय मान्यता प्राप्त गैर मान्यता प्राप्त स्कूल बंद करने के आदेश दिए हैं।
यूपी में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया है। लगभग पूरे प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। भारी बारिश के चलते प्रदेश के कई जिलों में डीएम के आदेश पर कक्षा एक से आठ तक के स्कूल मंगलवार 2 सितंबर को अवकाश घोषित किया गया है। बहराइच जिले में लगातार हो रही बारिश को देखते हुए कक्षा एक से आठ तक के सभी परिषदीय, सहायता प्राप्त, शासकीय व गैर शासकीय विद्यालय मंगलवार को बंद रहेंगे। बीएसए आशीष कुमार सिंह ने इस आशय का आदेश जारी करते हुए कहा है कि लगातार हो रही बारिश को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी के आदेश पर कक्षा एक से आठ तक के सभी विद्यालय बंद रहेंगे।
इसी तरह पश्चिमी यूपी के कई जिलों में मौसम विभाग ने पहले से ही अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट को देखते हुए मेरठ, बरेली, बिजनौर, मुरादाबाद, रायबरेली और अलीगढ़ में स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। यह अवकाश बारिश और शहर में हुए जलभराव की वजह से किया गया है।