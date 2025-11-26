ड्यूटी साथ… मौत भी साथः नहर में कार गिरने से 4 बैराज कर्मियों समेत 5 घरों के बुझ गए चिराग

साथ काम करने वाले बैराज कर्मचारियों ने बताया कि यह सभी रोज साथ ड्यूटी करते थे। दुर्घटना की खबर मिलते ही सभी कर्मचारी रो पड़े। सुरेंद्र सोखा पीछे पत्नी और चार बच्चों को छोड़ गए। इनमें रेखा (18), रानी (16), पंकज (12) और सिवानी (5)। अब परिवार की पूरी जिम्मेदारी पत्नी के कंधों पर है। लालजी साहनी के परिवार में पत्नी सुमन और तीन बच्चे प्रीति (15), विशाल (12) और राज (10) हैं। उनकी मां ने बताया कि लालजी को उसके पिता की मौत के बाद नौकरी मिली थी। अजीमुल्ला उर्फ खुरचाली की मौत के बाद उनकी पत्नी के सामने दो बेटों की परवरिश की जिम्मेदारी आ गई है। बाकी बच्चे शादीशुदा हैं।

घनश्याम के पिता की भी पहले ड्यूटी के दौरान मौत हुई थी। वह उनकी जगह नौकरी कर रहा था। उसकी मौत से मां, पत्नी, बहन और चार महीने की बेटी हर्षिता का सहारा छिन गया है। जितेंद्र गोरखपुर से आईटीआई कर रहा था। और विदेश नौकरी के लिए तैयारी में था। वह अपने माता-पिता और छोटे भाइयों-बहनों का सहारा था।