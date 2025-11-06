बहराइच में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़: दो इनामी अपराधी गोली लगने से घायल, चार गिरफ्तार

बहराइच जिले की रुपईडीहा पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ इनामी अपराधी चोरी की वारदात को अंजाम देने की फिराक में इको वैन से इलाके में घूम रहे हैं। पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए गंगापुर नगर और पटना कॉलोनी के बीच एक संदिग्ध वैन को रुकवाने का प्रयास किया। पुलिस को देखते ही वैन सवार चारों युवक उतरकर इधर-उधर भागने लगे। पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें दो बदमाश मुनव्वर और जोखे के पैरों में गोली लग गई।