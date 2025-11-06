बहराइच में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़: दो इनामी अपराधी गोली लगने से घायल, चार गिरफ्तार

सांकेतिक तस्वीर जेनरेट AI
बहराइच जिले की रुपईडीहा पुलिस और चार इनामी बदमाशों के बीच गुरुवार देर रात गंगापुर नगर और पटना कॉलोनी के बीच हुई मुठभेड़ में दो अपराधी गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस ने मौके से चारों बदमाशों को दबोच लिया है। घायल बदमाशों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चरदा में भर्ती कराया गया है। जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।
बहराइच जिले की रुपईडीहा पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ इनामी अपराधी चोरी की वारदात को अंजाम देने की फिराक में इको वैन से इलाके में घूम रहे हैं। पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए गंगापुर नगर और पटना कॉलोनी के बीच एक संदिग्ध वैन को रुकवाने का प्रयास किया। पुलिस को देखते ही वैन सवार चारों युवक उतरकर इधर-उधर भागने लगे। पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें दो बदमाश मुनव्वर और जोखे के पैरों में गोली लग गई।
पुलिस ने मौके से दो अन्य अपराधियों छोटकउ और बबलू को दौड़ाकर पकड़ लिया। सभी आरोपी लखीमपुर जिले के रहने वाले हैं। मुनव्वर और जोखे पर 15-15 हजार, जबकि छोटकउ और बबलू पर 10-10 हजार रुपये का इनाम घोषित था। बताया जा रहा है कि ये चारों 2 नवंबर को कोदरैला और नऊवागांव में हुई चोरी की वारदातों में शामिल थे।
घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक राम नयन सिंह, एएसपी सिटी रामानंद कुशवाहा, सीओ नानपारा प्रदुम्न सिंह और थाना प्रभारी रुपईडीहा रमेश सिंह रावत भारी पुलिस बल और फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने बदमाशों से हथियार और कारतूस बरामद किए हैं। चारों के खिलाफ विभिन्न थानों में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं।
