Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बहराइच

बहराइच में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़: दो इनामी अपराधी गोली लगने से घायल, चार गिरफ्तार

बहराइच जिले की रुपईडीहा पुलिस और इनामी बदमाशों के बीच देर रात मुठभेड़ हुई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दो बदमाशों के पैरों में गोली लगी है। जबकि दो अन्य को पकड़ लिया गया। चारों पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित था। ये हाल की चोरी की वारदातों में शामिल थे।

less than 1 minute read
Google source verification

बहराइच

image

Mahendra Tiwari

Nov 06, 2025

Bahraich

सांकेतिक तस्वीर जेनरेट AI

बहराइच जिले की रुपईडीहा पुलिस और चार इनामी बदमाशों के बीच गुरुवार देर रात गंगापुर नगर और पटना कॉलोनी के बीच हुई मुठभेड़ में दो अपराधी गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस ने मौके से चारों बदमाशों को दबोच लिया है। घायल बदमाशों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चरदा में भर्ती कराया गया है। जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।

बहराइच जिले की रुपईडीहा पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ इनामी अपराधी चोरी की वारदात को अंजाम देने की फिराक में इको वैन से इलाके में घूम रहे हैं। पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए गंगापुर नगर और पटना कॉलोनी के बीच एक संदिग्ध वैन को रुकवाने का प्रयास किया। पुलिस को देखते ही वैन सवार चारों युवक उतरकर इधर-उधर भागने लगे। पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें दो बदमाश मुनव्वर और जोखे के पैरों में गोली लग गई।

पकड़े गए सभी बदमाश लखीमपुर के रहने वाले

पुलिस ने मौके से दो अन्य अपराधियों छोटकउ और बबलू को दौड़ाकर पकड़ लिया। सभी आरोपी लखीमपुर जिले के रहने वाले हैं। मुनव्वर और जोखे पर 15-15 हजार, जबकि छोटकउ और बबलू पर 10-10 हजार रुपये का इनाम घोषित था। बताया जा रहा है कि ये चारों 2 नवंबर को कोदरैला और नऊवागांव में हुई चोरी की वारदातों में शामिल थे।

घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस अधिकारी लिया जाएजा

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक राम नयन सिंह, एएसपी सिटी रामानंद कुशवाहा, सीओ नानपारा प्रदुम्न सिंह और थाना प्रभारी रुपईडीहा रमेश सिंह रावत भारी पुलिस बल और फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने बदमाशों से हथियार और कारतूस बरामद किए हैं। चारों के खिलाफ विभिन्न थानों में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

06 Nov 2025 11:11 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bahraich / बहराइच में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़: दो इनामी अपराधी गोली लगने से घायल, चार गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

बहराइच

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

डंपर ने पति-पत्नी-बेटा और साले को रौंदा, टायर में फंसे शव…50 मीटर घसीटते रहे

बाइक को रौंदने के बाद गड्ढे में पलटा डंपर।
बहराइच

बहराइच नाव हादसा : दो शव और मिले, 6 लोग अभी भी लापता

बहराइच

मारा गया…मारा गया, बच्ची को उठाकर ले जाने वाले भेड़िए का एनकाउंटर, सुबह 5 बजे जबड़े में दबाकर भाग गई थी

बहराइच

बहराइच नाव हादसा: एक युवक का मिला शव, सीएम योगी ने किया हवाई सर्वेक्षण, जाने रेस्क्यू अभियान का पूरा अपडेट

Bahraich
बहराइच

मां के पास सो रही दो साल की बच्ची को भेड़िया उठा ले गया गांव में मचा कोहराम, दहशत में ग्रामीण

Bahraich
बहराइच
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.