Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बहराइच

बहराइच में दंपति की रहस्यमयी मौत: पहले पत्नी फंदे से झूली, फिर पति पेड़ पर लटका मिला… दो परिवारों में मचा कोहराम

बहराइच के एक गांव में पति-पत्नी की कुछ घंटों के अंतराल में संदिग्ध मौत से हड़कंप मच गया। पहले पत्नी घर में फंदे से झूलती मिली। इसके बाद सुबह पति का शव पेड़ पर लटका मिला है। जिससे दो परिवारों में कोहराम मच गया।

2 min read
Google source verification

बहराइच

image

Mahendra Tiwari

Nov 16, 2025

Bahraich-news

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI

बहराइच जिले के नानपारा कोतवाली क्षेत्र के परसा अगइया गांव में रविवार को वह दृश्य देखकर हर कोई सिहर उठा। जब कुछ घंटों के भीतर पति-पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की खबर फैली। पूरे गांव में मातम का माहौल है। दोनों परिवार एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं।

जानकारी के अनुसार, शनिवार देर रात बिट्टन (28) नाम की महिला घर में ही फंदे से झूलती मिली। परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बिट्टन की मौत के बाद माहौल पहले से ही तनावपूर्ण था। रात में जब मायके के लोग पहुंचे। तो पप्पू, जो महिला का पति था। उससे ससुराल पक्ष के लोगों से विवाद हो गया। गांव वालों का कहना है कि दोनों पक्षों के बीच देर रात तक कहासुनी होती रही।

दो मौतों से गांव में पसरा मातम

इसी विवाद के बाद पप्पू अचानक घर से निकल गया। रात भर परिवार वाले उसकी तलाश करते रहे। लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अगले दिन सुबह जब ग्रामीण खेतों की ओर गए। तो गांव से करीब आधा किलोमीटर दूर एक आम के पेड़ की डाल पर पप्पू का शव लटका मिला। दो मौतों ने पूरे गांव को सकते में डाल दिया।

पप्पू की बहन का आरोप है कि भाभी की मौत के बाद मायके वालों ने उनके भाई को धमकाया और मारपीट भी की। उनका कहना है कि विवाद के दौरान पप्पू को जबरन अपने साथ ले जाया गया। इसके बाद उसकी हत्या कर शव पेड़ पर लटका दिया गया।

फिलहाल दोनों मौतों को पुलिस संदिग्ध मान रही है। प्रभारी निरीक्षक राजनाथ सिंह ने बताया कि दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। हर एंगल से जांच की जा रही है। पुलिस ने दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए हैं। गांव में बढ़ते तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि दोनों मौतें आत्महत्या थीं। या कुछ और?

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

16 Nov 2025 04:23 pm

Published on:

16 Nov 2025 04:22 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bahraich / बहराइच में दंपति की रहस्यमयी मौत: पहले पत्नी फंदे से झूली, फिर पति पेड़ पर लटका मिला… दो परिवारों में मचा कोहराम

बड़ी खबरें

View All

बहराइच

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

घर के बाहर खेल रही मासूम बच्ची को उठा ले गया भेड़िया, एक महीने में 6 को मार डाला, 3 भेड़िए मारे गए ड्रोन से चल रही तलाश

Bahraich-news
बहराइच

सीएम योगी की बड़ी सौगात, जंगल के किनारे बसे लोगों का अब शहर में होगा अपना आशियाना

Bahraich-news
बहराइच

बहराइच में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़: दो इनामी अपराधी गोली लगने से घायल, चार गिरफ्तार

Bahraich
बहराइच

डंपर ने पति-पत्नी-बेटा और साले को रौंदा, टायर में फंसे शव…50 मीटर घसीटते रहे

बाइक को रौंदने के बाद गड्ढे में पलटा डंपर।
बहराइच

बहराइच नाव हादसा : दो शव और मिले, 6 लोग अभी भी लापता

बहराइच
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.