बहराइच में दंपति की रहस्यमयी मौत: पहले पत्नी फंदे से झूली, फिर पति पेड़ पर लटका मिला… दो परिवारों में मचा कोहराम

जानकारी के अनुसार, शनिवार देर रात बिट्टन (28) नाम की महिला घर में ही फंदे से झूलती मिली। परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बिट्टन की मौत के बाद माहौल पहले से ही तनावपूर्ण था। रात में जब मायके के लोग पहुंचे। तो पप्पू, जो महिला का पति था। उससे ससुराल पक्ष के लोगों से विवाद हो गया। गांव वालों का कहना है कि दोनों पक्षों के बीच देर रात तक कहासुनी होती रही।