नेपाल तक फैला नेटवर्क 3.5 किलो ब्राउन शुगर बरामद बहराइच में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, लखनऊ कनेक्शन आया सामने

बहराइच जिले में यूपी एसटीएफ की टीम ने शुक्रवार को नानपारा बाईपास के पास बड़ी सफलता हासिल की। टीम ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। जिसके पास से करीब साढ़े तीन किलो ब्राउन शुगर बरामद की गई। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत लगभग साढ़े तीन करोड़ रुपये आंकी गई है। पकड़ा गया युवक न केवल स्थानीय तस्करी नेटवर्क से जुड़ा था। बल्कि अंतरराज्यीय गिरोह के संपर्क में भी बताया जा रहा है।