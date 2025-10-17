नेपाल तक फैला नेटवर्क 3.5 किलो ब्राउन शुगर बरामद बहराइच में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, लखनऊ कनेक्शन आया सामने

फोटो जेनरेट Ai
बहराइच जिले में यूपी एसटीएफ की टीम ने शुक्रवार को नानपारा बाईपास के पास बड़ी सफलता हासिल की। टीम ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। जिसके पास से करीब साढ़े तीन किलो ब्राउन शुगर बरामद की गई। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत लगभग साढ़े तीन करोड़ रुपये आंकी गई है। पकड़ा गया युवक न केवल स्थानीय तस्करी नेटवर्क से जुड़ा था। बल्कि अंतरराज्यीय गिरोह के संपर्क में भी बताया जा रहा है।
यूपी एसटीएफ को लखनऊ से बहराइच और फिर नेपाल सीमा के रास्ते ब्राउन शुगर की खेप ले जाने की गुप्त सूचना मिली थी। इसी आधार पर एसटीएफ लखनऊ के एएसपी दिनेश कुमार सिंह के निर्देशन में एक विशेष टीम गठित की गई। उपनिरीक्षक अमित कुमार तिवारी की अगुवाई में टीम ने कोतवाली देहात पुलिस और सीओ सिटी पहुंप सिंह के साथ मिलकर नानपारा-बहराइच मार्ग पर घेराबंदी की।
घेराबंदी के दौरान बरुआ मोड़ तिराहे पर एक स्विफ्ट कार (संख्या यूपी 32 एनपी 8415) को रोका गया। तलाशी लेने पर चालक सोनू अहमद पुत्र मकबूल अहमद निवासी कहारनटोला, नानपारा के पास से 3.5 किलो ब्राउन शुगर, दो मोबाइल फोन, एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू, 750 रुपये नकद, और तस्करी में प्रयुक्त कार बरामद की गई।
पुलिस पूछताछ में सोनू ने कबूल किया कि वह लखनऊ के खदरा इलाके की बादाम नामक महिला से ब्राउन शुगर खरीदता था। इसके बाद वह नशे की यह खेप बहराइच और नेपाल सीमा के इलाकों में थोक में बेचता था। उसने यह भी खुलासा किया कि वह पिछले एक वर्ष से इस धंधे में सक्रिय है और अब तक करीब 100 किलो ब्राउन शुगर की सप्लाई कर चुका है।
एसटीएफ अधिकारियों के अनुसार, सोनू से पूछताछ में कई अहम सुराग मिले हैं। टीम अब उस नेटवर्क के अन्य सदस्यों की तलाश में जुट गई है जो सीमापार नशा तस्करी के धंधे से जुड़े हुए हैं। यह कार्रवाई नशे के बढ़ते व्यापार पर बड़ा प्रहार मानी जा रही है।
