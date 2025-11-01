Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बहराइच

बहराइच कौड़ियाला नदी में नाव हादसे के तीसरे दिन लापता आठ लोगों का अब तक नहीं मिला सुराग, तट पर रोते रहे परिजन

बहराइच जिले के कौड़ियाला नदी में डूबी नाव के तीसरे दिन भी आठ लोगों का सुराग नहीं मिला। परिजन नदी तट पर टकटकी लगाए बैठे रहे। जबकि राहत टीमें दिनभर बहाव से जूझती रहीं। उम्मीदें अब धीरे-धीरे टूटने लगी हैं।

2 min read
Google source verification

बहराइच

image

Mahendra Tiwari

Nov 01, 2025

Bahraich

सांकेतिक फोटो जेनरेट AI

बहराइच जिले के मिहींपुरवा क्षेत्र के भरथापुर गांव के पास कौड़ियाला नदी में बुधवार शाम हुए नाव हादसे को तीन दिन बीत चुके हैं। लेकिन अब तक लापता आठ लोगों का कोई पता नहीं चल सका। शुक्रवार सुबह सात बजे एक बार फिर राहत दलों ने तलाशी अभियान शुरू किया। मगर दिनभर की मशक्कत के बाद भी सफलता हाथ नहीं लगी। शाम होते-होते गांव के लोगों की उम्मीदें फिर से मुरझा गईं।

नदी किनारे सुबह से ही ग्रामीणों की भीड़ जुटी रही। परिजन अपने गुमशुदा परिजनों की एक झलक पाने की आस में दिनभर तट पर बैठे रहे। लेकिन सूरज ढलते ही निराशा छा गई। राहत कार्य की निगरानी कर रहे है। उपजिलाधिकारी रामदयाल ने बताया कि खोज अभियान को और तेज करने के लिए लखीमपुर से एनडीआरएफ की एक अतिरिक्त टीम बुलाई गई है। प्रशासन लगातार नदी में तलाशी करा रहा है। ताकि लापता लोगों का जल्द पता लगाया जा सके।

नदी से मिली एक बोरी पर लिखा बेचन लाल देख परिजन रो पड़े

हादसे के बाद गुरुवार को करीब 20 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। लेकिन शाम को तेज बारिश और बढ़ते जलस्तर के कारण अभियान रोकना पड़ा था। शुक्रवार सुबह होते ही फिर से खोजबीन शुरू हुई। एनडीआरएफ टीम की अगुवाई कर रहे राजन सिंह ने बताया कि नदी से कुछ सामान बरामद हुआ है। जिनकी पहचान की जा रही है। इनमें कपड़े, खाने-पीने की चीजें और रोजमर्रा की वस्तुएं शामिल हैं। नदी से मिली एक बोरी पर “बेचन लाल” लिखा देखकर परिजन रो पड़े।

13 लोगों को सुरक्षित निकाला गया एक महिला की मौत आठ अब भी लापता

स्थानीय लोगों के अनुसार, बुधवार को लगभग 22 ग्रामीण खैरटिया बाजार से सामान लेकर नाव से लौट रहे थे। शाम करीब छह बजे भरथापुर घाट के पास नाव नदी में गिरे एक पेड़ से टकराकर पलट गई। हादसे में 13 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। जबकि एक महिला का शव बरामद हुआ था। अब भी पांच बच्चों समेत आठ लोग लापता हैं।

शनिवार को फिर शुरू हुआ रेस्क्यू अभियान

एसएसबी की 70वीं बटालियन के कमांडेंट राजन श्रीवास्तव के नेतृत्व में दो मोटरबोट और दो दर्जन जवान पूरे दिन नदी की तलाशी में जुटे रहे। उन्होंने बताया कि तेज बहाव और अंधेरा होने के कारण अभियान रोकना पड़ा। जिसे शनिवार सुबह फिर शुरू किया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

01 Nov 2025 04:28 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bahraich / बहराइच कौड़ियाला नदी में नाव हादसे के तीसरे दिन लापता आठ लोगों का अब तक नहीं मिला सुराग, तट पर रोते रहे परिजन

बड़ी खबरें

View All

बहराइच

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बहराइच नाव दुर्घटना लेटेस्ट अपडेट: इन आठ लोगों की तलाश अभी भी जारी, लापता में 5 बच्चे शामिल

घटना की जानकारी देते एसपी (फोटो सोर्स- 'X' Bahraich वीडियो ग्रैब)
बहराइच

बहराइच में 22 लोगों से भरी नांव पलटी, 1 की मौत, 8 लापता, रातभर अपनों के इंतजार में रोते-बिलखते रहे परिजन

बहराइच

बहराइच में बड़ा हादसा! कौड़ियाला नदी में यात्रियों से भरी नाव पलटी, 22 लोग लापता; CM योगी ने बचाव दल को किया अलर्ट

bahraich kaudiyala river boat capsize 25 passengers ndrf sdrf rescue operation news
बहराइच

Bahraich Accident: मनौना धाम से लौट रही बस की ट्रैक्टर से भिड़ंत, खड्ड में पलटे दोनों वाहन – 12 घायल, एक की हालत नाजुक

Accident
बहराइच

‘मां खेत में घास बहुत हो गई है मैं साफ करके जल्दी आता हूं’… युवक का सिर जबड़े में दबा बाघ ने मार डाला

बहराइच
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.