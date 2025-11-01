बहराइच कौड़ियाला नदी में नाव हादसे के तीसरे दिन लापता आठ लोगों का अब तक नहीं मिला सुराग, तट पर रोते रहे परिजन

हादसे के बाद गुरुवार को करीब 20 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। लेकिन शाम को तेज बारिश और बढ़ते जलस्तर के कारण अभियान रोकना पड़ा था। शुक्रवार सुबह होते ही फिर से खोजबीन शुरू हुई। एनडीआरएफ टीम की अगुवाई कर रहे राजन सिंह ने बताया कि नदी से कुछ सामान बरामद हुआ है। जिनकी पहचान की जा रही है। इनमें कपड़े, खाने-पीने की चीजें और रोजमर्रा की वस्तुएं शामिल हैं। नदी से मिली एक बोरी पर “बेचन लाल” लिखा देखकर परिजन रो पड़े।