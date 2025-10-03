Rain Alert: मानसून का कहर जारी, अगले 5 दिन इन जिलों में धुआंधार बारिश की चेतावनी, जानिए अपने जिले का हाल

Indian Meteorological Department: लखनऊ मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार यूपी में 3 अक्टूबर से 5 अक्टूबर के बीच भारी बारिश होने की संभावना है। बीते दो दिनों से प्रदेश के कई शहरों में भारी बारिश रिकार्ड की गई है। जिससे तापमान में गिरावट आई है। दिन के समय में थोड़ा गर्मी महसूस हो रही है। लेकिन शाम ढलते ही तापमान सामान्य हो जाता है। मौसम विभाग ने पूर्वी यूपी में 3 से 5 अक्टूबर बहुत भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। 4 अक्टूबर को पूर्वी यूपी के लगभग जिलों में तेज हवाओं के साथ तूफानी बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही मेघ गर्जन के साथ कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली और ओले भी गिर सकते हैं। यदि मौसम विभाग की भविष्यवाणी सटीक निकली तो खरीफ की फसलों को काफी नुकसान होने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो 10 अक्टूबर के बाद मौसम का मिजाज एकदम बदल जाएगा।