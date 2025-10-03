Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बहराइच

Rain Alert: मानसून का कहर जारी, अगले 5 दिन इन जिलों में धुआंधार बारिश की चेतावनी, जानिए अपने जिले का हाल

UP Rains, Weather Update today: यूपी में एक नया पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है। जिसके चलते मौसम का मिजाज बदल जाएगा। इस दौरान 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही कहीं-कहीं ओलावृष्टि होने की भी आशंका है। IMD ने 4 अक्टूबर के मौसम को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है।

2 min read

बहराइच

image

Mahendra Tiwari

Oct 03, 2025

UP Rains

बारिश की सांकेतिक फोटो जेनरेट AI

UP Rains: बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बने निम्न दबाव के क्षेत्र से उत्तर प्रदेश में एक बार बारिश आंधी तूफान फिर तांडव मचाने वाला है। मौसम विभाग ने 3 से 5 अक्टूबर के बीच आंधी तूफान के साथ बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इस दौरान पूर्वी यूपी में बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। कुछ स्थान पर ओले भी गिर सकते हैं।

Indian Meteorological Department: लखनऊ मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार यूपी में 3 अक्टूबर से 5 अक्टूबर के बीच भारी बारिश होने की संभावना है। बीते दो दिनों से प्रदेश के कई शहरों में भारी बारिश रिकार्ड की गई है। जिससे तापमान में गिरावट आई है। दिन के समय में थोड़ा गर्मी महसूस हो रही है। लेकिन शाम ढलते ही तापमान सामान्य हो जाता है। मौसम विभाग ने पूर्वी यूपी में 3 से 5 अक्टूबर बहुत भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। 4 अक्टूबर को पूर्वी यूपी के लगभग जिलों में तेज हवाओं के साथ तूफानी बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही मेघ गर्जन के साथ कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली और ओले भी गिर सकते हैं। यदि मौसम विभाग की भविष्यवाणी सटीक निकली तो खरीफ की फसलों को काफी नुकसान होने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो 10 अक्टूबर के बाद मौसम का मिजाज एकदम बदल जाएगा।

पूर्वी यूपी में मौसम का अलर्ट

मौसम विभाग ने 3 से 5 अक्टूबर तक पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट घोषित किया है। वहीं, 4 अक्टूबर को कुछ स्थानों पर रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। चेतावनी के मुताबिक, इस दौरान नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है। निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। विभाग ने बताया कि 6 अक्टूबर को आने वाले पश्चिमी विक्षोभ के चलते पश्चिमी यूपी के कई हिस्सों में ओले पड़ने की संभावना है। साथ ही 6 और 7 अक्टूबर को प्रदेश में कई जगह भारी बारिश भी हो सकती है। अनुमान है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते के बाद बारिश की तीव्रता और उसका फैलाव धीरे-धीरे कम हो जाएगा।

इन जिलों में बहुत भारी बारिश के साथ कुछ स्थानों पर ओले गिरने का अलर्ट

मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि गुरुवार ( 3 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक प्रदेश के गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बाराबंकी, बहराइच, सीतापुर,सोनभद्र,मिर्जापुर, जौनपुर, भदोही, गाजीपुर, आजमगढ़, वाराणसी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, चित्रकूट, बांदा, फतेहपुर, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, महराजगंज, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, संतकबीरनगर, बस्ती, लखीमपुर खीरी अयोध्या, बस्ती, अंबेडकर, में कुछ स्थानों पर हल्की तो कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश होने की संभावना है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

मानसून

up weather

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

03 Oct 2025 09:35 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bahraich / Rain Alert: मानसून का कहर जारी, अगले 5 दिन इन जिलों में धुआंधार बारिश की चेतावनी, जानिए अपने जिले का हाल

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बहराइच

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

22 वर्ष पहले बिहार से आकर बसा, दो किशोर की हत्या के बाद, परिवार समेत खुद को किया आग के हवाले, 6 मौतों से दहल उठा गांव

बिहार
बहराइच

पहले दो लड़कों का गला रेता, फिर बेटियों को मार डाला… पत्नी संग खुद को कमरे में बंद किया और लगा ली आग

बहराइच

भेड़िए का आतंक, सो रहे पति-पत्नी को मार डाला, तीन और लोगों पर किया हमला

बहराइच

कैसरगंज में आतंक मचाने वाले भेड़िये का मिला शव, 4 बच्चों की मौत 20 घायल, इस वजह से वन विभाग शव नहीं करेगा सार्वजनिक

Bahraich-news
बहराइच

भेड़ियों के हमले से सहमा बहराइचः CM बोले- हर घर बनेगा सुरक्षित, पीड़ित परिवारों को मिलेगी मदद

Cm yogi
बहराइच
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.