Rain Alert: मानसून का कहर जारी, अगले 5 दिन इन जिलों में धुआंधार बारिश की चेतावनी, जानिए अपने जिले का हाल

UP Rains: बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बने निम्न दबाव के क्षेत्र से उत्तर प्रदेश में एक बार बारिश आंधी तूफान फिर तांडव मचाने वाला है। मौसम विभाग ने 3 से 5 अक्टूबर के बीच आंधी तूफान के साथ बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इस दौरान पूर्वी यूपी में बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। कुछ स्थान पर ओले भी गिर सकते हैं।
Indian Meteorological Department: लखनऊ मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार यूपी में 3 अक्टूबर से 5 अक्टूबर के बीच भारी बारिश होने की संभावना है। बीते दो दिनों से प्रदेश के कई शहरों में भारी बारिश रिकार्ड की गई है। जिससे तापमान में गिरावट आई है। दिन के समय में थोड़ा गर्मी महसूस हो रही है। लेकिन शाम ढलते ही तापमान सामान्य हो जाता है। मौसम विभाग ने पूर्वी यूपी में 3 से 5 अक्टूबर बहुत भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। 4 अक्टूबर को पूर्वी यूपी के लगभग जिलों में तेज हवाओं के साथ तूफानी बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही मेघ गर्जन के साथ कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली और ओले भी गिर सकते हैं। यदि मौसम विभाग की भविष्यवाणी सटीक निकली तो खरीफ की फसलों को काफी नुकसान होने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो 10 अक्टूबर के बाद मौसम का मिजाज एकदम बदल जाएगा।
मौसम विभाग ने 3 से 5 अक्टूबर तक पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट घोषित किया है। वहीं, 4 अक्टूबर को कुछ स्थानों पर रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। चेतावनी के मुताबिक, इस दौरान नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है। निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। विभाग ने बताया कि 6 अक्टूबर को आने वाले पश्चिमी विक्षोभ के चलते पश्चिमी यूपी के कई हिस्सों में ओले पड़ने की संभावना है। साथ ही 6 और 7 अक्टूबर को प्रदेश में कई जगह भारी बारिश भी हो सकती है। अनुमान है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते के बाद बारिश की तीव्रता और उसका फैलाव धीरे-धीरे कम हो जाएगा।
मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि गुरुवार ( 3 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक प्रदेश के गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बाराबंकी, बहराइच, सीतापुर,सोनभद्र,मिर्जापुर, जौनपुर, भदोही, गाजीपुर, आजमगढ़, वाराणसी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, चित्रकूट, बांदा, फतेहपुर, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, महराजगंज, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, संतकबीरनगर, बस्ती, लखीमपुर खीरी अयोध्या, बस्ती, अंबेडकर, में कुछ स्थानों पर हल्की तो कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश होने की संभावना है।
