नेपाल में तनाव, बॉर्डर पर अलर्ट: मंडलायुक्त व आईजी ने लिया हालात का जायजा,अभिसूचना इकाई समेत कई विशेष टीम सक्रिय

पड़ोसी देश नेपाल में हो रहे प्रदर्शनों और हिंसक घटनाओं को देखते हुए देवीपाटन मंडलायुक्त शशिभूषण लाल सुशील और पुलिस महानिरीक्षक देवीपाटन रेंज गोंडा अमित पाठक ने 10 सितंबर को भारत-नेपाल सीमा स्थित रुपईडीहा चेकपोस्ट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सीमा की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा कर एसएसबी जवानों को कड़ी सतर्कता के साथ ड्यूटी करने और आवागमन करने वालों की गहन चेकिंग करने के निर्देश दिए।

जनपद बहराइच के सीमा क्षेत्रों में लगातार पेट्रोलिंग कराने और अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित करने के आदेश भी दिए गए। सीमा चौकियों पर थाना पुलिस और एसएसबी के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखने पर जोर दिया गया।