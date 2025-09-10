Patrika LogoSwitch to English

नेपाल में तनाव, बॉर्डर पर अलर्ट: मंडलायुक्त व आईजी ने लिया हालात का जायजा,अभिसूचना इकाई समेत कई विशेष टीम सक्रिय

नेपाल में चल रहे हिंसक प्रदर्शनों के मद्देनज़र देवीपाटन मंडलायुक्त शशिभूषण लाल सुशील और आईजी अमित पाठक ने रुपईडीहा बॉर्डर का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने सीमा पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती, पेट्रोलिंग तेज करने और एसएसबी के साथ समन्वय मजबूत रखने के निर्देश दिए। कैमरों और ड्रोन से निगरानी भी बढ़ा दी गई है।

बहराइच

Mahendra Tiwari

Sep 10, 2025

नेपाल
भारत नेपाल बॉर्डर का आयुक्त और आईजी ने किया निरीक्षण फोटो सोर्स मीडिया सेल

नेपाल में चल रही हिंसक झड़पों के बीच देवीपाटन मंडल के मंडलायुक्त शशिभूषण लाल सुशील और आईजी अमित पाठक ने बुधवार को भारत-नेपाल सीमा का दौरा किया। अधिकारियों ने रुपईडीहा बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए सीमा क्षेत्र में अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए।

पड़ोसी देश नेपाल में हो रहे प्रदर्शनों और हिंसक घटनाओं को देखते हुए देवीपाटन मंडलायुक्त शशिभूषण लाल सुशील और पुलिस महानिरीक्षक देवीपाटन रेंज गोंडा अमित पाठक ने 10 सितंबर को भारत-नेपाल सीमा स्थित रुपईडीहा चेकपोस्ट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सीमा की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा कर एसएसबी जवानों को कड़ी सतर्कता के साथ ड्यूटी करने और आवागमन करने वालों की गहन चेकिंग करने के निर्देश दिए।
जनपद बहराइच के सीमा क्षेत्रों में लगातार पेट्रोलिंग कराने और अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित करने के आदेश भी दिए गए। सीमा चौकियों पर थाना पुलिस और एसएसबी के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखने पर जोर दिया गया।

आईजी बोले- सीमा क्षेत्र में ड्रोन कैमरा से हो रही निगरानी

आईजी अमित पाठक ने बताया कि सीमा क्षेत्र में कैमरों और ड्रोन की मदद से निगरानी बढ़ाई जा रही है। साथ ही अभिसूचना इकाई समेत विशेष टीमों को सक्रिय कर सीमा पार से जुड़ी हर सूचना पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक बहराइच, अपर पुलिस अधीक्षक, संबंधित क्षेत्राधिकारी समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।

10 Sept 2025 07:01 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bahraich / नेपाल में तनाव, बॉर्डर पर अलर्ट: मंडलायुक्त व आईजी ने लिया हालात का जायजा,अभिसूचना इकाई समेत कई विशेष टीम सक्रिय

