कैसरगंज में आतंक मचाने वाले भेड़िये का मिला शव, 4 बच्चों की मौत 20 घायल, इस वजह से वन विभाग शव नहीं करेगा सार्वजनिक

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। खुद अधिकारियों को मौके पर रहकर सर्च अभियान चलाने के निर्देश दिए। इसके बाद से वन विभाग की टीमों ने अभियान को और तेज कर दिया। वन विभाग ने सर्च अभियान के लिए 32 टीम में तैनात किया था। लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। छह स्थानों पर जाल बिछाया गया है। साथ ही चार पिंजरे भी लगाए गए हैं। वनकर्मी ग्रामीणों के सहयोग से चौबीसों घंटे कॉबिंग कर रहे हैं। भेड़िये का शव मिलने से ग्रामीणों में राहत की भावना जरूर आई है। लेकिन वन विभाग पूरी तरह से सर्च अभियान जारी रखे हुए है। ताकि स्थिति पर पूरी तरह नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके।