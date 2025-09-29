Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बहराइच

कैसरगंज में आतंक मचाने वाले भेड़िये का मिला शव, 4 बच्चों की मौत 20 घायल, इस वजह से वन विभाग शव नहीं करेगा सार्वजनिक

उत्तर प्रदेश के कैसरगंज में 20 दिनों से दहशत फैला रहे भेड़िये का शव रविवार देर शाम बरामद हुआ। चार मासूमों की जान लेने और 20 से अधिक ग्रामीणों पर हमले के बाद अब सवाल उठ रहा है- क्या गांवों से भेड़िये का आतंक पूरी तरह खत्म हो जायेगा

2 min read

बहराइच

image

Mahendra Tiwari

Sep 29, 2025

Bahraich-news

पिंजरा की सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI

बहराइच जिले के कैसरगंज रेंज के रोहितपुरवा गांव में रविवार देर शाम चलाए गए सर्च ऑपरेशन के दौरान वन विभाग की टीम ने एक नर भेड़िये का शव बरामद करने का दावा किया है। विभाग के अनुसार शव झाड़ियों में क्षत-विक्षत अवस्था में मिला, जिसकी वजह से उसे सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करना संभव नहीं है।

गौरतलब है कि पिछले करीब 20 दिनों से कैसरगंज रेंज के मंझारा तौकली, परागपुरवा, रोहितपुरवा, बहोरवा और गंदु झाला सहित 11 गांव भेड़िये के आतंक से दहशत में थे। भेड़िये ने अब तक चार मासूम बच्चों की जान ले ली थी, जबकि 20 से अधिक ग्रामीणों को घायल कर चुका था। लगातार बढ़ती घटनाओं ने ग्रामीणों के साथ ही प्रशासन को भी चिंता में डाल दिया था।

मुख्यमंत्री ने दौरा कर दिए थे निर्देश

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। खुद अधिकारियों को मौके पर रहकर सर्च अभियान चलाने के निर्देश दिए। इसके बाद से वन विभाग की टीमों ने अभियान को और तेज कर दिया। वन विभाग ने सर्च अभियान के लिए 32 टीम में तैनात किया था। लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। छह स्थानों पर जाल बिछाया गया है। साथ ही चार पिंजरे भी लगाए गए हैं। वनकर्मी ग्रामीणों के सहयोग से चौबीसों घंटे कॉबिंग कर रहे हैं। भेड़िये का शव मिलने से ग्रामीणों में राहत की भावना जरूर आई है। लेकिन वन विभाग पूरी तरह से सर्च अभियान जारी रखे हुए है। ताकि स्थिति पर पूरी तरह नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके।

डीएफओ बोले-तीन डॉक्टरों का पैनल करेगा पोस्टमार्टम

डीएफओ सूरज कुमार ने बताया कि सर्च ऑपरेशन के दौरान कछार की झाड़ियों से भेड़िये का शव बरामद हुआ है। शव को रेंज कार्यालय लाकर तीन डॉक्टरों का पैनल उसका पोस्टमार्टम करेगा। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा। डीएफओ ने यह भी स्पष्ट किया कि शव काफी खराब हालत में है। इसलिए इसे सार्वजनिक तौर पर दिखाया नहीं जा सकता।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

29 Sept 2025 09:21 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bahraich / कैसरगंज में आतंक मचाने वाले भेड़िये का मिला शव, 4 बच्चों की मौत 20 घायल, इस वजह से वन विभाग शव नहीं करेगा सार्वजनिक

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बहराइच

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

भेड़ियों के हमले से सहमा बहराइचः CM बोले- हर घर बनेगा सुरक्षित, पीड़ित परिवारों को मिलेगी मदद

Cm yogi
बहराइच

मदरसे में पड़ा छापा तो टॉयलेट में कैद मिली 40 लड़कियां सन्न रह गई पुलिस

BAHRAICH
बहराइच

अगले 48 घंटे में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 27, 28, 29 गरज चमक के साथ बारिश के आसार

Up weather
बहराइच

बाथरूम से एक-एक कर निकली 40 लड़कियां, मदरसे में पड़ा छापा तो पुलिस भी रह गई दंग

UP news
बहराइच

देर शाम अवैध मदरसे पर छापेमारी, बाथरूम में बंद मिली 40 लड़कियां, पुलिस जांच जारी

बहराइच
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.